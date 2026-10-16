Trump në Newsmax: Zelensky është më i vështirë për marrëveshje se Putini, sulmet ndaj rafinerive po rrisin çmimet e naftës
Presidenti amerikan e kritikoi sërish homologun ukrainas në intervistën e së enjtes dhe i cilësoi goditjet ndaj rafinerive ruse si faktor që po shtrenjton naftën në botë.
Presidenti amerikan Donald Trump ka shprehur sërish rezerva ndaj homologut të tij ukrainas Volodymyr Zelensky, duke thënë se nuk është një admirues i madh i tij. Në intervistën ekskluzive për emisionin “Finnerty” të Newsmax, dhënë nga Shtëpia e Bardhë të enjten, Trump tha se Zelensky deklaron se dëshiron një marrëveshje, por sipas tij në praktikë nuk po e mbyll atë.
Sipas Trumpit, për të është më e vështirë të merret vesh me Zelenskyn sesa me presidentin rus Vladimir Putin. Një pjesë të kësaj vështirësie ai ia atribuoi armiqësisë personale që, sipas tij, ekziston mes Putinit dhe Zelenskyt, çka e ndërlikon edhe më tej përpjekjen për një marrëveshje paqeje.
Kritika e tij u përqendrua edhe te rifillimi të enjten i sulmeve ukrainase ndaj infrastrukturës ruse të naftës. Dronët ukrainas goditën një rafineri në rajonin e Ryazanit, ku shpërtheu zjarr, ndërsa Kievi i kishte pezulluar për tre ditë sulmet ndaj rafinerive pas njoftimit të së dielës nga Trump për një armëpushim energjetik, ndonëse sulmet ruse ndaj energjetikës ukrainase kishin vazhduar. Trump tha se goditjet ndaj rafinerive po e rrisin çmimin botëror të naftës dhe se ka shumë objektiva të tjerë që mund të goditen.
Mes kritikave, presidenti amerikan u shfaq optimist se lufta duhet të përfundojë së shpejti dhe se, sipas tij, të dyja palët do të donin t’i jepnin fund asaj. Ai solli në vëmendje edhe mundësinë e zgjedhjeve të reja në Ukrainë, duke vënë në dyshim nëse Zelensky gëzon mbështetjen e popullit. Ukraina ndodhet nën ligj ushtarak që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë të Rusisë në shkurt 2022, dhe sipas ligjit ukrainas kjo gjendje pengon mbajtjen e zgjedhjeve kombëtare.
Deklaratat vijnë ndërsa Trump synon uljen e çmimeve të energjisë përpara zgjedhjeve afatmesme të 3 nëntorit, edhe përmes marrëveshjes me Putinin për dizelin rus, një marrëveshje që është kritikuar nga Zelensky.
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