Trump nga Youngstown: Irani do marrëveshje, por nuk di si ta arrijë
Presidenti amerikan tha në një tubim në Ohio se Teherani kërkon një marrëveshje, por nuk di si ta arrijë atë, dhe përsëriti se Irani nuk do të ketë kurrë armë bërthamore.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, deklaroi në një tubim në Youngstown të Ohio-s se Irani dëshiron një marrëveshje, por nuk di si ta arrijë atë, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj live të luftës.
Trump përsëriti se Uashingtoni nuk do të lejojë që Teherani të ketë armë bërthamore dhe pretendoi se forcat ushtarake dhe ekonomia e Iranit janë dobësuar rëndë nga lufta që nisi në fund të shkurtit.
Ai parashikoi gjithashtu se çmimet e naftës do të bien ndjeshëm, në një kohë kur tregjet vijojnë të ndikohen nga goditjet ndaj infrastrukturës energjetike saudite dhe nga rreziqet për lundrimin në Ngushticën e Hormuzit.
Deklarata vjen ndërsa mesazhet indirekte mes Uashingtonit dhe Teheranit, përmes ndërmjetësve, për propozimin e ri-hapjes së Hormuzit vijojnë pa përparim të qartë, dhe ndërsa presidenti amerikan ka paralajmëruar se SHBA-ja po shqyrton ende nëse do t’i bashkohet luftës së Arabisë Saudite kundër Huthi-t të mbështetur nga Irani.
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