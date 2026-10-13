☁️
Tiranë 14°C · Vranët 13 Tetor 2026
S&P 500 7,807 ▼0.06%
DOW 51,851 ▲0.38%
NASDAQ 27,246 ▼0.44%
NAFTA 92.35 ▼1.48%
ARI 4,203 ▲0.3%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1171 EUR/GBP 0.8451 EUR/CHF 0.9313 EUR/ALL 91.6693 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3987 EUR/TRY 55.1128 EUR/JPY 177.09 EUR/CAD 1.5944 EUR/USD 1.1171 EUR/GBP 0.8451 EUR/CHF 0.9313 EUR/ALL 91.6693 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3987 EUR/TRY 55.1128 EUR/JPY 177.09 EUR/CAD 1.5944
₿ CRYPTO
BTC $82,836 ▼ -1.03% ETH $2,489 ▼ -2.24% XRP $1.3620 ▼ -3.16% SOL $106.6100 ▼ -4.74%
S&P 500 7,807 ▼0.06 % DOW 51,851 ▲0.38 % NASDAQ 27,246 ▼0.44 % NAFTA 92.35 ▼1.48 % ARI 4,203 ▲0.3 % S&P 500 7,807 ▼0.06 % DOW 51,851 ▲0.38 % NASDAQ 27,246 ▼0.44 % NAFTA 92.35 ▼1.48 % ARI 4,203 ▲0.3 %
EUR/USD 1.1171 EUR/GBP 0.8451 EUR/CHF 0.9313 EUR/ALL 91.6693 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3987 EUR/TRY 55.1128 EUR/JPY 177.09 EUR/CAD 1.5944 EUR/USD 1.1171 EUR/GBP 0.8451 EUR/CHF 0.9313 EUR/ALL 91.6693 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3987 EUR/TRY 55.1128 EUR/JPY 177.09 EUR/CAD 1.5944
13 Tet 2026
Breaking
FMN: Lindja e Mesme do të tkurret 0.3% këtë vit nga lufta me Iranin, vendet e Gjirit në recesion të thellë «The Steel Man» zbarkon Off-Broadway: u zbulua kasti i dramës së Cary Gitter-it në 59E59 Theaters Dy retrospektiva në Las Cruces: Marietta Patricia Leis dhe Shirley Crow hapin ekspozitat e reja në muzeun e NMSU-së «The Assassin(s)» rimerr vendin e parë në box office-in korean brenda një dite — tani synon pikën e barazimit Kriza shëndetësore në Taiz thellohet: mbi 1,100 pacientë me insuficiencë renale në rrezik nën rrethim
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Trump nga Youngstown: Irani do marrëveshje, por nuk di si ta arrijë

Presidenti amerikan tha në një tubim në Ohio se Teherani kërkon një marrëveshje, por nuk di si ta arrijë atë, dhe përsëriti se Irani nuk do të ketë kurrë armë bërthamore.

· 1 min lexim
Presidenti amerikan Donald Trump (Foto: portreti zyrtar, domeni publik)

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, deklaroi në një tubim në Youngstown të Ohio-s se Irani dëshiron një marrëveshje, por nuk di si ta arrijë atë, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj live të luftës.

Trump përsëriti se Uashingtoni nuk do të lejojë që Teherani të ketë armë bërthamore dhe pretendoi se forcat ushtarake dhe ekonomia e Iranit janë dobësuar rëndë nga lufta që nisi në fund të shkurtit.

Ai parashikoi gjithashtu se çmimet e naftës do të bien ndjeshëm, në një kohë kur tregjet vijojnë të ndikohen nga goditjet ndaj infrastrukturës energjetike saudite dhe nga rreziqet për lundrimin në Ngushticën e Hormuzit.

Deklarata vjen ndërsa mesazhet indirekte mes Uashingtonit dhe Teheranit, përmes ndërmjetësve, për propozimin e ri-hapjes së Hormuzit vijojnë pa përparim të qartë, dhe ndërsa presidenti amerikan ka paralajmëruar se SHBA-ja po shqyrton ende nëse do t’i bashkohet luftës së Arabisë Saudite kundër Huthi-t të mbështetur nga Irani.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu