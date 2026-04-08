Trump njofton armëpushim të përkohshëm me Iranin pas ndërhyrjes së Pakistanit
Presidenti amerikan Donald J. Trump ka bërë një njoftim të papritur në rrjetin e tij social Truth Social, duke deklaruar një armëpushim të përkohshëm me Iranin, në një moment kur tensionet në Lindjen e Mesme kishin arritur kulmin.
Sipas deklaratës së tij, vendimi vjen pas bisedimeve me kryeministrin e Pakistanit Shehbaz Sharif dhe shefin e ushtrisë pakistaneze Asim Munir, të cilët i kanë kërkuar Shteteve të Bashkuara të ndalin përkohësisht sulmet ndaj Iranit për të krijuar hapësirë për negociata.
Trump bëri të ditur se SHBA është e gatshme të pezullojë bombardimet për një periudhë dyjavore, me kusht që Irani të lejojë “hapjen e plotë, të menjëhershme dhe të sigurt” të Strait of Hormuz — një arterie kyçe për furnizimin global me naftë.
Presidenti amerikan e cilësoi këtë si një “armëpushim të dyanshëm”, duke theksuar se objektivat ushtarake të SHBA-së tashmë janë arritur dhe se palët janë “shumë pranë një marrëveshjeje për paqe afatgjatë”.
Në deklaratë thuhet gjithashtu se Irani ka paraqitur një propozim me 10 pika, të cilin Uashingtoni e konsideron një bazë të vlefshme për negociata. Sipas Trump, shumica e çështjeve kryesore mes dy vendeve janë tashmë të dakordësuara, ndërsa periudha dyjavore do të shërbejë për finalizimin e marrëveshjes.
Ky zhvillim shënon një kthesë të rëndësishme në krizën e fundit, e cila kishte ngritur shqetësime globale për një përshkallëzim të madh ushtarak dhe ndikime të rënda në tregjet ndërkombëtare të energjisë.
Megjithatë, mbetet e paqartë nëse Irani do të pranojë kushtet e vendosura, ndërsa komuniteti ndërkombëtar pritet të ndjekë me vëmendje zhvillimet në ditët në vijim.
Nëse ky armëpushim do të mbajë, ai mund të hapë rrugën për një marrëveshje më të gjerë paqeje në Lindjen e Mesme — një objektiv që administrata amerikane e ka theksuar si prioritet strategjik.
