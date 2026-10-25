Trump njofton fabrikën e parë të Audi-t në SHBA: investim 4,2 miliardë dollarë në Xhorxhia
Audi do të ndërtojë në Macon fabrikën e saj të parë amerikane, me kapacitet 200 mijë automjete në vit dhe rreth 4.500 vende pune, ndërsa presidenti Trump e paraqiti vendimin si një fitore të politikës së tij të tarifave.
Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi të shtunën, gjatë një mitingu elektoral në Perry të Xhorxhias, se marka gjermane e automjeteve luksoze Audi do të ndërtojë fabrikën e saj të parë në Shtetet e Bashkuara, në qytetin Macon. “Jam i entuziazmuar të njoftoj një investim masiv në prodhimin e automjeteve në shtetin e madh të Xhorxhias nga një kompani fantastike”, tha Trump para mbështetësve, siç njofton The Wall Street Journal.
Sipas Trump, investimi i grupit Volkswagen për degën e tij premium arrin 4,2 miliardë dollarë, fabrika do të prodhojë 200 mijë automjete në vit dhe ndërtimi nis muajin e ardhshëm — një hap që presidenti e quajti investimin më të madh të vetëm në historinë e industrisë amerikane të automjeteve. Edhe Bloomberg raportoi se Trump mbrojti në miting tarifat e tij, duke thënë se ato e kanë bërë SHBA-në më të pasur dhe se “pa tarifat, ata nuk do të vinin”.
Drejtori ekzekutiv i Audi-t, Gernot Döllner, iu bashkua Trump-it në skenë dhe tha se kompania planifikon të sjellë në Macon SUV-t e saj më të mëdhenj dhe më premium. Audi bëri të ditur se fabrika do të krijojë rreth 4.500 vende pune dhe se prodhimi pritet të nisë në fillim të viteve 2030, duke theksuar se Xhorxhia ofron një terren gati për investime, fuqi punëtore të kualifikuar, një rrjet të konsoliduar furnizuesish dhe infrastrukturë të fortë logjistike.
Audi është marka e vetme gjermane e automjeteve pa fabrikë në SHBA, ndërsa Volkswagen, BMW dhe Mercedes-Benz prodhojnë prej kohësh në jug të vendit. Pikërisht kjo e ka bërë kompaninë veçanërisht të ekspozuar ndaj tarifave të mandatit të dytë të Trump-it: ajo rriti çmimet e disa modeleve vitin e kaluar për të kompensuar kostot e tarifave, të cilat, sipas saj, i goditën fitimet me rreth 1,2 miliardë euro në vitin 2025, me një efekt të ngjashëm të pritshëm edhe këtë vit.
Njoftimi i jep Trump-it një fitore politike në Xhorxhia, një shtet fushëbeteje për zgjedhjet e mesmandatit të 3 nëntorit, ku senatori demokrat Jon Ossoff mbron vendin e tij përballë republikanit Mike Collins, ndërsa për guvernator zhvillohet një garë e ngushtë mes republikanit Rick Jackson dhe ish-kryebashkiakes së Atlantës, Keisha Lance Bottoms. Audi shiti rreth 165 mijë automjete në SHBA vitin e kaluar, 16% më pak se në 2024, ndërsa shitjet e saj në Kinë, tregu i saj më i madh, kanë rënë me 19% në bazë vjetore.
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