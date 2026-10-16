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16 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Trump: Nuk do të përdorim armë bërthamore kundër Iranit, trupat tokësore janë të pamundura

Presidenti amerikan Donald Trump tha në një intervistë për Newsmax se Shtetet e Bashkuara nuk do të përdorin armë bërthamore kundër Iranit dhe se dërgimi i trupave tokësore atje është i pamundur, ndërsa përmendi edhe bisedimet me Rusinë dhe Kinën për çarmatimin bërthamor.

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Presidenti amerikan Donald Trump ka përjashtuar përdorimin e armëve bërthamore kundër Iranit dhe e ka cilësuar të pamundur dërgimin e trupave tokësore amerikane në atë vend. Deklaratat u bënë në një intervistë për Newsmax, siç njofton Al Jazeera, në një moment kur lufta mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit vazhdon prej muajsh dhe Uashingtoni po shqyrton hapat e radhës.

Sipas raportimit, Trump tha se nuk parashikon një zbarkim trupash amerikane në Iran. Qëndrimi i tij vjen ndërsa në mediat amerikane janë raportuar plane të reja goditjesh ndaj objektivave iraniane dhe ndërsa presidenti ka thënë më herët se nuk do të urdhërojë sulme të reja para zgjedhjeve afatmesme në Shtetet e Bashkuara.

Në të njëjtën intervistë, Trump përmendi edhe bisedimet e Shteteve të Bashkuara me Rusinë dhe Kinën për çarmatimin bërthamor. Ai e paraqiti këtë temë si pjesë të përpjekjeve më të gjera për të ulur rrezikun bërthamor, ndonëse lufta me Iranin — një vend, programi bërthamor i të cilit është në qendër të konfliktit — mbetet e hapur.

Deklarata e Trump-it përjashton dy nga skenarët më ekstremë të përshkallëzimit, por nuk ndryshon situatën në terren: bllokada detare amerikane ndaj porteve iraniane vazhdon, sulmet ndaj anijeve pranë Ngushticës së Hormuzit janë shtuar dhe ende nuk ka një marrëveshje që t’i japë fund luftimeve.

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