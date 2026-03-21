Trump pretendon se mjeku i tha se mund të jetonte deri në 200 vjet …
....nëse hiqte dorë nga ushqimi i shpejtë
Presidenti Donald Trump pretendon se i është thënë se mund të jetojë deri në 200 vjet – nëse do të hiqte dorë nga ushqimi i tij i preferuar i shpejtë.
Trump, 79 vjeç, foli gjatë një eventi të premten në nder të ekipit të futbollit të Akademisë Detare të SHBA-së dhe i bëri komentet ndërsa diskutonte pyetje në lidhje me shëndetin e tij.
Presidenti përmendi ish-mjekun e tij në Shtëpinë e Bardhë, Ronny Jackson – i cili tani është një kongresmen republikan nga Teksasi – dhe tha se mjeku i tha se ai ishte “me shumë gjasa” më i shëndetshmi nga tre presidentët e fundit amerikanë.
“Ai u kritikua shumë për këtë,” tha ai për Jackson. “Ata thanë, ‘Kush është më i shëndetshmi nga të tre?’ Ai tha, ‘Presidenti Donald J Trump me shumë gjasa. Nëse nuk do të hante ushqim të shpejtë, do të jetonte deri në 200 vjet.’ Dhe e dua këtë djalë.”
Kjo listë përfshin ish-Presidentin Barack Obama, i cili luante rregullisht basketboll dhe golf – një hobi që e ndan me Trump – dhe pesha e të cilit mbeti rreth 80 kilogramë gjatë presidencës së tij.
Presidenti Donald Trump tha se ish-mjeku i tij i Shtëpisë së Bardhë, kongresmeni Ronny Jackson, tha se mund të “jetonte deri në 200 vjeç” nëse do të ndalonte së ngrëni ushqim të dëmshëm. Trump i bëri komentet gjatë një ceremonie në nderim të ekipit të futbollit të Akademisë Detare të SHBA-së (Reuters).
Peshimi më i fundit i Trump, i zbuluar publikisht, e vendosi atë në 225 paund, dhe aktiviteti i tij kryesor është golfi. Presidenti gjithashtu ka një dashuri të dokumentuar mirë për McDonald’s dhe madje një herë u përpoq të tregonte se sa i afërt ishte me njeriun e zakonshëm duke “punuar” në një nga vendet e restorantit.
Pavarësisht vlerësimeve të tij pozitive mjekësore nga Jackson, dora e Trump dukej e mavijosur kur nënshkroi urdhrin ekzekutiv. Të dy duart dhe qafa e Trump janë dukur të mavijosura në muajt e fundit. Shtëpia e Bardhë e ka shpjeguar mavijosjen në dorë si pasojë e shtrëngimeve të shumta të duarve.
Presidenti i ardhshëm 80-vjeçar është përballur me pyetje në lidhje me shëndetin e tij duke pasur parasysh moshën e tij. Por Trump ka këmbëngulur se është i shëndetshëm dhe ka publikuar letra nga mjekët që e konfirmojnë këtë, pavarësisht disa zakoneve të pashëndetshme.
Jackson filloi të punonte me Njësinë Mjekësore të Shtëpisë së Bardhë në vitin 2006 dhe shërbeu si mjek për Obamën midis viteve 2013 dhe 2018. Gjatë mandatit të parë të Trump, presidenti e emëroi Jacksonin për të drejtuar Departamentin e Çështjeve të Veteranëve.
Vendimi i Trump për ta ngritur Jacksonin në detyrë pa dashje nxori në pah polemikat e kaluara rreth mjekut. Jackson ishte akuzuar për pirje alkooli në punë, përshkrim të tepërt të opioideve dhe për krijimin e një mjedisi pune armiqësor nga pothuajse dy duzina punonjësish mjekësorë aktualë dhe ish-punonjës të Shtëpisë së Bardhë.
Jackson përfundimisht e tërhoqi nominimin e tij për këtë pozicion, por nuk pranoi asnjë nga akuzat e bëra kundër tij.
“Duke hyrë në këtë proces, prisja pyetje të vështira se si të kujdeseshim më mirë për veteranët tanë, por nuk prisja që të më duhej të dinjitozizoja sulme të pabaza dhe anonime ndaj karakterit dhe integritetit tim”, tha ai në atë kohë.
Jackson gjithmonë i ka dhënë Trump vlerësime të shkëlqyera shëndetësore.
Në vitin 2018, ai u tha gazetarëve se shëndeti kardiak i Trump ishte “i shkëlqyer” dhe këmbënguli se presidenti kishte gjene të mira.
“Ai ka gjene të pabesueshme, thjesht supozoj”, tha Jackson, sipas CNN.
Lëvdatat e vazhdueshme të mjekut janë ndoshta arsyeja pse Trump e përmendi atë gjatë eventit të premten. Trump po i dorëzonte ekipit të futbollit të Akademisë Detare të SHBA-së Trofeun e Komandantit të Përgjithshëm dhe gjithashtu shfrytëzoi rastin për të nënshkruar një urdhër ekzekutiv që e bënte të shtunën e dytë të dhjetorit ditën zyrtare dhe ekskluzive për ndeshjen vjetore të futbollit Ushtri-Marinë.
“Jo Ohio State kundër Notre Dame. Jo LSU kundër Alabamës. Askush nuk do të luajë”, tha ai gjatë eventit.
