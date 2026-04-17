Trump propozon ndërtimin e një harku monumental në Washington, projekti ndez debat publik dhe ligjor
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, po avancon me një projekt ambicioz për ndërtimin e një harku monumental në Washington, DC, i cili synon të bëhet një nga strukturat më dominuese në kryeqytetin amerikan.
Komisioni Amerikan i Arteve të Bukura (US Commission of Fine Arts), një institucion me rol këshillimor për projektet arkitekturore federale, ka dhënë miratimin fillestar për projektin e presidentit. Harku i propozuar parashikohet të jetë rreth 76 metra i lartë (250 këmbë), duke tejkaluar në përmasa disa prej monumenteve më të njohura të qytetit.
Sipas planit aktual, struktura do të ndërtohet në Memorial Circle, një zonë strategjike midis Arlington National Cemetery dhe Lincoln Memorial. Nëse realizohet, harku do të dominojë vizualisht këtë hapësirë simbolike, duke ndryshuar ndjeshëm peizazhin urban të kryeqytetit.
Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, Davis Ingle, e cilësoi miratimin si një hap drejt përmbushjes së premtimit të Trump për ta bërë Amerikën “të sigurt dhe të bukur”. Projekti përfshin elemente simbolike si mbishkrimet “One Nation Under God” dhe “Liberty and Justice for All”, të vendosura në majë të monumentit me shkronja të arta.
Megjithatë, iniciativa ka hasur në kundërshtime të forta. Kritikat kryesore lidhen me ndikimin vizual që struktura mund të ketë mbi varrezat kombëtare të Arlingtonit, një vend me rëndësi të veçantë për veteranët amerikanë. Organizata Public Citizen Litigation Group po përfaqëson disa veteranë të Luftës së Vietnamit në një padi kundër projektit, duke argumentuar se ndërtimi kërkon miratim nga Kongresi.
Edhe brenda vetë Komisionit të Arteve të Bukura ka pasur rezerva. Nënkryetari James McCrery II sugjeroi ndryshime në dizajn, duke kundërshtuar elemente dekorative si shqiponjat, statujat me krahë dhe luanët në bazë, të cilët ai i konsideroi jo të përshtatshëm për kontekstin amerikan.
Projektimi i harkut frymëzohet nga Arc de Triomphe në Paris, por në përmasa dukshëm më të mëdha – rreth dyfish i tij dhe shumë më i lartë se vetë Lincoln Memorial.
Ky nuk është projekti i vetëm i Trump që ka shkaktuar debat për ndryshimin e peizazhit të Washingtonit. Iniciativa të tjera përfshijnë modifikime në ndërtesa historike dhe plane për rindërtimin e pjesëve të Shtëpisë së Bardhë, të cilat gjithashtu janë përballur me sfida ligjore.
Në një rast të lidhur, gjyqtari federal Richard Leon vendosi së fundmi të lejojë vetëm pjesërisht vazhdimin e punimeve për një projekt tjetër të administratës, duke theksuar se jo të gjitha aspektet e tij përfshihen në përjashtimet ligjore për sigurinë kombëtare.
Ndërkohë, sipas komenteve publike të mbledhura deri tani, rreth tre të katërtat e qytetarëve që kanë shprehur mendim mbi projektin e harkut janë kundër tij, kryesisht për shkak të përmasave të mëdha dhe ndikimit të mundshëm në zonën historike.
Projekti mbetet ende në fazë shqyrtimi dhe kërkon miratim përfundimtar pas rishikimit të dizajnit. Deri atëherë, ai pritet të mbetet një nga temat më të debatueshme në lidhje me zhvillimin urban dhe simbolikën kombëtare në SHBA.
