Trump propozon zëvendësimin e Obamacare me pagesa direkte për qytetarët

Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald J. Trump ka rikthyer në qendër të debatit publik reformën e sistemit shëndetësor, duke propozuar një model të ri që synon të zëvendësojë programin aktual të njohur si Obamacare.

Në një postim të fundit në rrjetet sociale, Trump e cilësoi ligjin aktual si “The Unaffordable Care Act”, duke theksuar se ai duhet të zëvendësohet me një sistem ku pagesat bëhen drejtpërdrejt tek qytetarët. Sipas tij, kjo do t’u japë amerikanëve mundësinë të zgjedhin vetë sigurimin shëndetësor, pa u varur nga kompanitë e mëdha të sigurimeve, të cilat ai i përshkruan si të fryra dhe të pandjeshme.

“Obamacare nuk është dhe nuk ka qenë kurrë i qëndrueshëm”, shkruan Trump, duke propozuar një qasje më të decentralizuar dhe të orientuar drejt individit.

Deklarata e tij vjen në një kohë kur kostot e kujdesit shëndetësor në SHBA mbeten një nga çështjet më të debatueshme politike. Përkrahësit e Affordable Care Act argumentojnë se programi ka zgjeruar ndjeshëm aksesin në sigurim shëndetësor për miliona amerikanë, veçanërisht për familjet me të ardhura të ulëta. Në të kundërt, kritikët, përfshirë Trump, e konsiderojnë atë si të kushtueshëm dhe joefikas në afatgjatë.

Propozimi për pagesa direkte ndaj qytetarëve mbetet i diskutueshëm për sa i përket mënyrës së zbatimit dhe ndikimit në tregun e sigurimeve. Ekspertët paralajmërojnë se një ndryshim i tillë do të kërkonte ristrukturim të thellë të sistemit aktual dhe mund të sillte pasoja për miliona përdorues.

Deklaratat e presidentit pritet të nxisin një debat të ri politik, ku reforma e sistemit shëndetësor mbetet një nga temat kryesore që vazhdon të ndajë thellë elektoratin amerikan.

