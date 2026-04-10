Trump: Shumë optimist para negociatave kyçe me Iranin në Pakistan
Presidenti amerikan, Donald Trump u shpreh sot shumë optimist, përpara një raundi vendimtar negociatash me Iranin, që pritet të zhvillohen në Pakistan këtë fundjavë, në përpjekje për të konsoliduar armëpushimin e brishtë mes dy vendeve.
Sipas Shtëpisë së Bardhë, një delegacion i lartë amerikan, i kryesuar nga zëvendëspresidenti JD Vance, do të marrë pjesë në bisedimet që synojnë arritjen e një marrëveshjeje më të qëndrueshme pas një armëpushimi dyjavor të arritur së fundmi.
Në një deklaratë presidenti Trump theksoi se beson se ekziston një mundësi reale për përparim diplomatik, duke nënvizuar se negociatat mund të çojnë drejt një marrëveshjeje afatgjatë.
Ai madje sugjeroi se Kina mund të ketë ndihmuar në sjelljen e Iranit në tryezën e bisedimeve.
Armëpushimi u arrit pas javësh tensionesh dhe kërcënimesh për përshkallëzim ushtarak, ndërsa Pakistani luajti një rol kyç ndërmjetësues për të shmangur një konflikt më të gjerë rajonal.
Megjithatë, situata mbetet e paqëndrueshme.
Irani ka shprehur skepticizëm për qëllimet amerikane dhe ka paralajmëruar për shkelje të mundshme të marrëveshjes, ndërsa dallimet mbi çështje thelbësore – përfshirë programin bërthamor dhe kontrollin e Ngushticës së Hormuzit – mbeten të pazgjidhura.
Pavarësisht këtyre tensioneve, presidenti Trump ka deklaruar se marrëveshja aktuale përbën një fitore të plotë për Shtetet e Bashkuara duke shprehur besim se negociatat e ardhshme mund të forcojnë këtë arritje dhe të shmangin rikthimin e konfliktit./ /Ad.Ab./ a.jor.
