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16 Tet 2026
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Greqia

Turqia lëshon NAVTEX për stërvitjen Eunomia në jug të Kastelorizos, në zonën nga do të kalojë anija e kabllos Kretë–Qipro

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Turqia ngriti sërish tonet në Mesdheun lindor, duke lëshuar mëngjesin e sotëm një NAVTEX të vetin për stërvitjen shumëkombëshe “Eunomia”, siç njofton ProtoThema. Përmes stacionit të Antalias, Ankaraja shpalli të pakompetent stacionin e Heraklionit dhe ripublikoi njoftimin për stërvitjen, me të njëjtat koordinata që kishte shpallur pala greke.

Stacioni i Heraklionit kishte lëshuar mbrëmë vonë NAVTEX për zhvillimin e stërvitjes shumëkombëshe me zjarr të vërtetë “Eunomia” më 19 tetor, në një zonë në jug të Kastelorizos. Sipas raportimit të ProtoThema, pikërisht nga kjo zonë pritet të kalojë edhe anija kërkimore Abeille Marengo, sapo të përfundojë procedura dhe të lëshohet NAVTEX-i përkatës për kërkimet e ndërlidhjes elektrike Qipro–Kretë.

Teksti i NAVTEX-it të ripublikuar nga stacioni i Antalias për stërvitjen Eunomia (Foto: ProtoThema)

Me këtë lëvizje, siç vëren ProtoThema, Ankaraja kërkon të projektojë pretendimin e saj për kompetencë lëshimi të NAVTEX-eve në të gjithë zonën që ajo e identifikon me doktrinën e “Atdheut Blu”. Njëkohësisht, ajo dërgon mesazhin e tërthortë se për çdo aktivitet në këtë zonë — qoftë stërvitje, qoftë kërkim — do të kërkojë që njoftimi përkatës të lëshohet prej saj.

Lëvizja turke vjen në prag të rifillimit të kërkimeve për kabllon e ndërlidhjes elektrike Greqi–Qipro, projekt strategjik për Athinën dhe Nikosian, për të cilin pala greke ka përsëritur se do të realizohet pavarësisht kundërshtimeve të Ankarasë.

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