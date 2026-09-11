U prangos në Greqi! Kush është trafikanti i kokainës që kërkohej nga Shqipëria për vrasje?
Policia greke prej 48 orësh i mban sekret emrat e personave të arrestuar në kuadër të operacionit “Lulet e së keqes”, të zhvilluar së bashku me DEA Amerikane, për goditjen e një grupi kriminal shqiptar përgjegjës për trafikimin e kokainës nga Kolumbia.
Importuesi i dërgesave me trëndafila, dukej të ishte një kompani e “fshehtë”, e cila ishte themeluar në vitin 2023. Megjithatë, hetuesit zbuluan se kompania nuk kishte seli apo staf të vërtetë, ndërsa aktiviteti i saj i deklaruar, sipas Kodit të Procedurës Penale (CAC) përkatës, nuk lidhej në asnjë mënyrë me tregtinë e luleve.
Gjatë hetimit, shërbimet kompetente të AADE-s shqyrtuan historikun e importeve të kësaj kompanie. U zbulua se, gjatë tetë muajve të mëparshëm, ajo kishte bërë gjithsej shtatë dërgesa të tjera me trëndafila nga Kolumbia në Greqi. Hetuesit vlerësojnë se një ose dy dërgesat e para mund të kenë qenë të natyrës testuese, në mënyrë që anëtarët e rrjetit të përcaktonin nëse metoda mund të aplikohej pa u zbuluar. Për importet pasuese, besohet se substanca narkotike ishin vendosur brenda dërgesave të luleve.
Autorët duket se e kanë planifikuar rrugën e dërgesave për të kufizuar shanset e zbulimit. Në vend që të bënin importe të drejtpërdrejta nga Kolumbia në Greqi, ata zgjodhën një rrugë të ndërmjetme nëpërmjet Kanadasë. Një dërgesë e drejtpërdrejtë nga Kolumbia mund të aktivizonte sistemet e analizës së riskut të përdorura nga autoritetet doganore dhe policore. Kështu, dërgesat e trëndafilave dhe kokainës u transportuan fillimisht në Kanada. Atje, u lëshuan dokumente të reja transporti, me një kompani në Kanada si dërguese dhe një luleshitës në Artemidha si marrëse.
Megjithatë, dyshohet se dyqani specifik i luleve ishte edhe një dyqan virtual. Sipas hetimit, hapësira ku biznesi dukej se operonte ishte marrë me qira nga anëtarët e rrjetit vetëm pak ditë para se ngarkesa të mbërrinte në Athinë.
Lulet që përmbanin ngarkesën e paligjshme ishin vendosur në gjithsej 80 kuti. Sipas informacionit, në çdo buqetë që përbëhej nga 40 trëndafila, afërsisht 11 lule ishin modifikuar për t’u përdorur për transportin e kokainës.
Metoda bazohej në ruajtjen e lules natyrale në majë të lules, ndërsa kërcelli zëvendësohej me plastikë. Brenda kërcejve plastikë vendosej kokainë. Në këtë mënyrë, edhe një kontroll standard nga një oficer doganor ose policie do të kishte vështirësi të zbulonte se disa nga kërcejt nuk ishin natyralë, por plastikë dhe përmbanin substanca narkotike.
Kjo praktikë nuk duket të jetë një metodë e re trafikimi. Raste të ngjashme të transportimit të kokainës nga anëtarë të bandave kolumbiane duke përdorur dërgesa lulesh janë regjistruar në të kaluarën. Në vitin 2023, për shembull, drogë u gjetën në një dërgesë me trëndafila në aeroportin e Amsterdamit, ndërsa një sekuestrim i ngjashëm u bë në vitin 2018 nga autoritetet ruse në Shën Petersburg.
Në operacionin për arrestimin e anëtarëve të rrjetit u përfshi edhe forcat speciale EKAM dhe Drejtoria Kundër Krimit të Organizuar e Policisë Helenike. Dosja e çështjes ka të bëjë me një total prej nëntë individësh, shtatë prej të cilëve u arrestuan.
Shumica e arrestimeve u kryen në dyqanin e dyshuar të luleve në Loutsa. Individët që autoritetet i konsiderojnë si të tillë që kanë luajtur një rol kryesor në rrjet ishin vendosur në një vilë me qira në Marathon.
Një kontroll në vilë gjeti një sasi kokaine, si dhe mbetje të kërcejve të luleve plastike. Këto gjetje përforcojnë vlerësimin e autoriteteve se hapësira specifike ishte përdorur për të ruajtur dhe përpunuar drogë që ishin importuar në të kaluarën.
Mbrojtja e katër prej gjashtë të arrestuarve u mor përsipër nga kriminologu i njohur Sakis Kechagioglou. Manolis Vamvounakis po merr pjesë gjithashtu në çështje si avokat mbrojtës.
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