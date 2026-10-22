Ujku me 50 dele
Nga Artur Ajazi
Tregonin pleqtë e vjetër, një histori e cila u kthye më pas në përrallë, kur një ujk zbriste nga mali, dhe çdo natë hante nga një dele në plevicën e një fshatari.
Dhe përralla vazhdon, me “ujku ishte bërë tanimë si banori plevicës, i kishte delet gati, dhe bënte me ato ç’të donte”. E njëjta gjë ka ngjarë dhe po ngjet edhe me Saliun me 50 deputetët e tij në Parlament. Po si nuk doli një, dhe një i vetëm, dhe ti thotë “ndal Berishë, po shkatërron partinë, Parlamentin, shtetin, Shqipërinë ke 36 vite”. Por asnjë prej “deleve” nuk flet, madje për Saliun janë gati të japin jetën, të ndezin zjarre, të shkatërrojnë karrige, tavolina, salla institucionesh, dhe të ardhmen e tyre. Shihet me dyshim edhe CV-ja e shumicës së deputetëve-dele që janë sot pjesë e grupimit parlamentare të PD.
Kështu ka qenë qysh nga flakja e themeluesve në 1992-1996. Saliu ishte padroni, Zoti i Partisë Demokratike, ishte i përjetshmi, dhe kushdo dilte paksa nga rreshti, i “pritej koka”. Një parti klanore, krahinore, madje dhe mediat e tyre, Saliu i ka klanore dhe krahinore. Ajo parti ka defekte të thella, të pariparueshme, që lidhen me formimin mendor, arsimor dhe intelektual të atyre që e ndjekin pas Doktorin. Ata janë ekzemplarë për studime të thella shkencore. Askush nuk guxon as me mendjen e tij të thotë “nuk i bindem më këtij”, sepse duket sikur Saliu i lexon mendimet dhe i flak.
U bë 1997, u bë 1998, u bë 2001, u bë Gërdeci, u bë 21 Janari, u bënë protesta të dhunshme dje dhe sot, dhe sërish ata njerëz që medemek u “mandatuan” nga demokratët rrinë si guakë, dhe janë kthyer në dele. Nuk bëjnë as “gëk, dhe as mëk”, sepse ujku i bën hatanë. I flak nga partia, nga rreshti, i telendis, i denoncon, pasi shumicës së tyre i ka dosje në kasafortë. Kjo parti, fatkeqësisht mori 2 herë pushtet me dredhi në Shqipëri.
I mashtroi dhe gënjeu haptazi shqiptarët, por edhe demokratët nuk ja falën. Baza e asaj partie sot është “ku thërret qameti”. E ndarë, e mashtruar, e denigruar, ka humbur besimin tek Saliu dhe gjithë shpura e tij. Edhe në protestat e dhunshme të ditëve të fundit, Doktori nuk qëndroi “duarkryq”. Futi në lojë grupet e tij, njerëzit e bindur të nxisnin dhe bënin dhunë. Po ashtu veproi edhe në sallën e Parlamentit. Vetëm shikimi i tij, i bën 50 delet e grupimit parlamentar, të ngrihen, të prishin seancën, të hedhin shishe uji nga e majta, të ofendojnë dhe të shajnë këdo që prek Doktor Saliun, madje edhe të kacafytet me kolegun e tij.
Një parti e mbushur me ish-komunistë, ish-sigurimsa, dhe farefis të tyre, pretendon se “kërkon të risjellë lirinë, demokracinë, dhe çojë vendin në BE”. Një parti e mbushur me naivë, që besojnë akoma se, jemi në 1992, 1996 apo 2005. Kaq mjafton që shqiptaret, ti besojnë sërish Edi Ramës, tek shohin katandisjen e një force politike, që nga ëndërr e studenteve të Dhjetorit 1991, u kthye në çiflik të Sali Berishës.
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