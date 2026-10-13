Ukraina godet bazën e riparimit të raketave Iskander-M në rajonin e Kurskut, thotë Shtabi i Përgjithshëm
Forcat ukrainase goditën më 12 tetor dhe gjatë natës drejt 13 tetorit një sërë objektivash ushtarake ruse në Rusi dhe në territoret e pushtuara përkohësisht, njoftoi të martën Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës, siç njofton The Kyiv Independent dhe UNITED24 Media.
Objektivi kryesor ishte një bazë riparimi pranë Kondrinkës, në rajonin rus të Kurskut, e cila shërben për mirëmbajtjen e lëshuesve vetëlëvizës dhe mjeteve ngarkuese-transportuese të sistemit raketor balistik Iskander-M. Po ashtu u godit një stacion radari pranë Skryabines, në rajonin e Bryanskut.
Në territoret e pushtuara u goditën një depo karburanti dhe lubrifikantësh pranë Dovzhanskit dhe një depo municionesh pranë Rubizhnes, në rajonin e Luhanskut, si dhe përqendrime trupash ruse pranë Selydoves, Rozdolnes, Suzhenkës dhe Myrnohradit në rajonin e Donetskut, pranë Naberezhnës në Zaporizhzhia dhe pranë Kuzemivkës në Luhansk.
Iskander-M është një nga sistemet kryesore balistike të Rusisë dhe, sipas njoftimit, që nga fillimi i vitit 2026 Moska ka lëshuar më shumë se 500 raketa balistike ndaj Ukrainës. Dëmtimi i një baze riparimi mund të ulë disponueshmërinë e lëshuesve, duke penguar kthimin në shërbim të pajisjeve të dëmtuara.
Shtabi i Përgjithshëm nuk bëri të ditur shkallën e dëmeve apo humbjet ruse nga këto goditje.
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