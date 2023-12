United e mbyll me turp, Reali perfekt në Champions, Sociedad lë Interin në vend të dytë

Champions League mbylli fazën e grupeve për këtë sezon. Tashmë janë mësuar skuadrat e kualifikuara, janë mësuar skuadrat që zbresin në Europa League dhe natyrisht, ato që mbeten jashtë.

Në grupin C, kryesuesit e shkëputur, Real Madrid janë perfekt dhe me pikët e plota pasi triumfuan 2-3 ndaj Union Berlin në Gjermani. Avancon tutje edhe Napoli si vend i dytë, pas suksesit 2-0 ndaj Bragës, me këta të fundit që janë të detyruar të kënaqen me pozitën e 3-të.

Në grupin D, Sociedad ia del si kokë grupi, pas barazimit pa gola me Interin, me zikaltërit që kualifikohen tutje por vetëm si vend i dytë. Benfica përqafon Europa League (mundi Salzburg).

Në grupin A, Manchester United lan duart jo vetëm me kompeticionin më të rëndësishëm për klube por edhe me Europa League, pas humbjes 0-1 me kryesuesit e padiskutueshëm të Bayern Munchen. Bashkë me bavarezët, një biletë për në fazën tjetër e pret edhe Copenhagen falë faktit se mposhtën 1-0 Gallatasarayn.

Ndeshjet:

FC Copenhagen 1-0 Galatasaray

Inter 0-0 Real Sociedad

Manchester Utd 0-1 Bayern Munich