28 Apr 2026
Shendeti

Ushqimet që mund shkaktuar alergji të rënda dhe si t’i parandaloni

· 3 min lexim

Disa ushqime të përditshme, që zakonisht konsiderohen të shëndetshme, mund të shkaktojnë reaksione alergjike të rënda dhe në raste ekstreme të jenë fatale. Shoqata Italiane e Alergologjisë, Astmës dhe Imunologjisë Klinike (SIAAIC) ka identifikuar grupet ushqimore me rrezik më të lartë për alergji serioze dhe nënvizon nevojën për diagnozë dhe trajtim të specialistëve.

SIAAIC renditi si më të rrezikshmet qumështin, vezët, kikirikët dhe frutat me lëvozhgë, krustacet dhe peshkun — shpjegim që dha edhe Cristiano Caruso, sekretar i shoqatës, raporton TV Klan.

Ekspertët shpjegojnë se alergjitë ushqimore nuk janë të rralla: rreth 4–5% e popullsisë në Itali mund të preket nga këto reaksione, dhe një në dhjetë raste është në rrezik për shok anafilaktik. Tek fëmijët shpeshtësia është më e lartë — afërsisht 1 në 50 fëmijë preket, ndër të cilët rreth 16% paraqesin forma të rënda. Prof. Alessandro Fiocchi nga Spitali Pediatrik Bambino Gesù përmend edhe rastin e një foshnje pesëditore me intolerancë ndaj qumështit, duke treguar se alergjitë mund të shfaqen që nga mosha shumë e hershme.

Faktorët që konsiderohen kontribuues janë të ndryshëm: rritja e standardeve të higjienës, ndryshimet në mikrobiomën intestinale të fëmijëve, përdorimi më i shpeshtë i antibiotikëve në moshë të vogël, lindjet me prerje cezariane, urbanizimi, mungesa e kontaktit me natyrën dhe kafshët, si dhe ndryshimet në stilin e jetesës moderne.

Forma më e rrezikshme e reaksionit alergjik është anafilaksia, e cila shfaqet brenda sekondave ose minutave pas ekspozimit ndaj ushqimit shkaktar. Simptomat përfshijnë kruarje, urtikarie, ënjtje të buzëve dhe gjuhës, nauze, vështirësi në frymëmarrje dhe rënie të shpejtë të tensionit të gjakut. Në këto raste duhet thirrur urgjenca menjëherë; te pacientët me histori alergjie duhet përdorur adrenalinë me autoinjektor sipas udhëzimeve mjekësore. Pacienti duhet të mbahet i shtrirë dhe të mos lihet i vetëm deri në mbërritjen e ndihmës.

Disa alergji thuhet se mund të kalojnë me moshën — p.sh. alergjia ndaj qumështit shpesh zhduket brenda 2–3 viteve — ndërsa të tjera, si alergjia ndaj peshkut apo frutave me lëvozhgë, zakonisht zgjatin gjatë gjithë jetës. Për këto arsye, diagnostikimi i hershëm, planifikimi i trajtimit dhe këshillimi specialistor janë të rëndësishëm për të reduktuar rrezikun dhe për të menaxhuar situatat emergjente, sipas TV Klan.

