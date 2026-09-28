Ushtria amerikane: Pretendimet e Iranit për kontroll të plotë mbi Ngushticën e Hormuzit janë të rreme
Komanda Qendrore e SHBA-së ka reaguar ndaj komenteve të bëra nga një komandant i lartë ushtarak iranian, i cili tha se Garda Revolucionare “kontrollon plotësisht” Ngushticën e Hormuzit.
Në një postim në X, CENTCOM tha se pretendimet se Irani ka kontroll të plotë mbi Ngushticën e Hormuzi janë të rreme.
“Irani nuk ka marinë sepse forcat amerikane e fundosën atë”, tha ajo.
Më shumë se një miliard fuçi naftë kanë kaluar nëpër ngushticë gjatë muajve të fundit, tha CENTCOM, duke shtuar se kjo është provë se Irani nuk e kontrollon kalimin strategjik detar.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.