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Bota

Ushtria amerikane: Pretendimet e Iranit për kontroll të plotë mbi Ngushticën e Hormuzit janë të rreme

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Komanda Qendrore e SHBA-së ka reaguar ndaj komenteve të bëra nga një komandant i lartë ushtarak iranian, i cili tha se Garda Revolucionare “kontrollon plotësisht” Ngushticën e Hormuzit.

Në një postim në X, CENTCOM tha se pretendimet se Irani ka kontroll të plotë mbi Ngushticën e Hormuzi janë të rreme.

“Irani nuk ka marinë sepse forcat amerikane e fundosën atë”, tha ajo.

Më shumë se një miliard fuçi naftë kanë kaluar nëpër ngushticë gjatë muajve të fundit, tha CENTCOM, duke shtuar se kjo është provë se Irani nuk e kontrollon kalimin strategjik detar.

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