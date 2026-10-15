Ushtria e Jemenit: Mbi 200 luftëtarë të Huthi-ve të vrarë ose të plagosur në luftimet rreth Taizit
Ushtria jemenase tha se mbi 200 luftëtarë të Huthi-ve u vranë ose u plagosën në luftimet e së mërkurës rreth Taizit, ndërsa qeveria i kërkoi OKB-së veprim urgjent për heqjen e rrethimit të qytetit.
Ushtria e Jemenit deklaroi se më shumë se 200 luftëtarë të Huthi-ve u vranë ose u plagosën gjatë luftimeve të së mërkurës rreth qytetit të rrethuar Taiz. Siç njofton Al Jazeera, ushtria tha se në përleshje u godit një kolonë me tanke dhe mjete të Huthi-ve: një mjet u shkatërrua, disa tanke u dëmtuan dhe një dron u rrëzua.
Shifrat nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur dhe Huthi-t nuk kanë komentuar deri tani pretendimet e ushtrisë. Taizi, një nga qytetet më të mëdha të Jemenit, është prej vitesh nën një rrethim të pjesshëm të Huthi-ve, ndërsa fronti rreth tij është riaktivizuar me forcë muajt e fundit, paralelisht me përshkallëzimin rajonal.
Po të mërkurën, ministri i Jashtëm i Jemenit i shkroi një letër Këshillit të Sigurisë të OKB-së, duke paralajmëruar se rrethimi i Taizit kërcënon një katastrofë humanitare dhe uri në shkallë të gjerë. Qeveria kërkoi veprim urgjent ndërkombëtar — përtej shprehjes së shqetësimit — për heqjen e rrethimit dhe hapjen e rrugëve të ndihmave.
Kriza në Taiz është vetëm një pjesë e tablosë humanitare që po rëndohet në Jemen: luftimet e fundit kanë ndërprerë ndihmat për qindra mijëra njerëz dhe kanë mbingarkuar spitalet, ndërkohë që fronti jemenas është kthyer në një nga arenat më aktive të luftës së gjerë që nisi me sulmet SHBA-Izrael ndaj Iranit.
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