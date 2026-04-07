☀️
Tiranë 14°C · Kthjellët 07 April 2026
S&P 500 6,580 ▼0.49%
DOW 46,419 ▼0.54%
NASDAQ 21,838 ▼0.72%
NAFTA 113.12 ▲0.63%
ARI 4,708 ▲0.49%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063
₿ CRYPTO
BTC $68,487 ▼ -1.82% ETH $2,091 ▼ -2.39% XRP $1.3038 ▼ -2.77% SOL $79.8200 ▼ -2.56%
S&P 500 6,580 ▼0.49 % DOW 46,419 ▼0.54 % NASDAQ 21,838 ▼0.72 % NAFTA 113.12 ▲0.63 % ARI 4,708 ▲0.49 % S&P 500 6,580 ▼0.49 % DOW 46,419 ▼0.54 % NASDAQ 21,838 ▼0.72 % NAFTA 113.12 ▲0.63 % ARI 4,708 ▲0.49 %
EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063 EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063
07 Apr 2026
Breaking
Vance: Trump dhe Orban kanë arritur së bashku gjëra të jashtëzakonshme Guterres: Thellësisht i shqetësuar për kërcënimet e Trump ndaj Iranit Rusia dhe Kina vënë veton ndaj rihapjes së Ngushticës së Hormuzit Shtëpia e Bardhë mohon se po mendon për përdorimin e armëve bërthamore në Iran Leavitt: Vetëm Trump e di se çfarë do të bëjë në Iran
Menu
Bota

Vance: Trump dhe Orban kanë arritur së bashku gjëra të jashtëzakonshme

· 2 min lexim

Zëvendëspresidenti amerikan, JD Vance e ka përshkruar Viktor Orban si një “burrështetas” gjatë vizitës së tij në Budapest, e cila kishte për qëllim të forconte mbështetjen për kryeministrin hungarez disa ditë para një zgjedhjeje të rëndësishme që mund ta largojë atë nga pushteti pas më shumë se një dekade në detyrë.

“Së bashku, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kryeministri i Hungarisë kanë arritur gjëra të jashtëzakonshme”, tha Vance gjatë një konference të përbashkët për shtyp sot pasdite.

Zëvendëspresidenti amerikan mbërriti në kryeqytetin hungarez sot nën masa të rrepta sigurie.

”Kufizimet e vendosura detyruan udhëtarët të ecin rreth 35-40 minuta me valixhet e tyre për të arritur në aeroportin ndërkombëtar të Budapestit, pasi rrugët ishin bllokuar”, raportuan mediat lokale.

Orban, një populist i djathtë ekstrem që udhëheq Hungarinë që nga viti 2010, pas një periudhe të mëparshme në pushtet midis 1998 dhe 2002, përballet me një sfidë të vështirë në zgjedhjet parlamentare të së dielës, të cilat sondazhet parashikojnë se mund t’i sjellin humbje.

Orban promovon atë që e quan “demokraci joliberale”, mban marrëdhënie të mira me administratën e Trumpit dhe konsiderohet si lideri më miqësor ndaj Rusisë brenda Bashkimit Europian.

Ai është takuar disa herë me presidentin rus Vladimir Putin që nga pushtimi i plotë i Ukrainës dhe ka tentuar vazhdimisht të minojë përpjekjet e BE-së për të mbështetur Kievin duke vënë veto ndaj sanksioneve dhe ndihmës.

Ndërkohë, në vend Orban përballet me kritika për dobësimin e demokracisë dhe forcës të ligjit, kufizimin e lirisë së medias dhe ngushtimin e të drejtave të komunitetit LGBTQ, në përpjekje për të mbrojtur atë që ai e konsideron vlerat tradicionale të familjes.

Sondazhet parazgjedhore kanë sugjeruar për muaj me radhë se Orban mund të mposhtet nga Peter Magyar, një kandidat i Partisë për Respekt dhe Liri (”Tisza”)./  /Ad.Ab./ a.jor.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu