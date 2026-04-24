Vanesa komenton momentin me vëllain në ‘Ferma VIP’: Puthja në buzë ishte emocionale
Më 23 Prill në spektaklin e “Ferma VIP”, Vanesa, Malbora dhe Soni u befasuan me ardhjen e vëllezërve të tyre, duke krijuar një situatë të mbushur me emocione të forta.
Vanesa fitoi sfidën e asaj nate dhe sapo u takua me të vëllanë e përqafoi e puthi. Ky moment u bë viral në rrjetet sociale, ku fokusi ishte te mënyra se si Vanesa e puthi vëllain, duke ngjarë një diskutim të gjerë.
Sot, gjatë një bisede me Malborën, Vanesa rikujtoi se emocionet e kanë bërë që të mos mbajë mend saktësisht gjithçka që ndodhi në atë moment. Ajo tha: “Gjysmat nuk i mbaj mend çfarë kam folur me vëllain. Kur shkova, e kam puthur në buzë, siç e puth unë. Pastaj qëndrova dhe mendova se ndoshta nuk duhej.”
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.