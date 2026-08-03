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Kronika

Vijon protesta e 65-të në Tiranë, qytetarët marshojnë drejt Kryeministrisë

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Ka vijuar këtë të hënë protesta e 65-të e organizuar nga aktivistë dhe qytetarë në Tiranë, ku pjesëmarrësit janë mbledhur sërish kundër qeverisë.

Protestuesit u grumbulluan fillimisht në sheshin “Skënderbej”, nga ku nisën marshimin drejt Bulevardit “Dëshmorët e Kombit” dhe u ndalën përpara godinës së Kryeministrisë.

Edhe në këtë protestë nuk munguan thirrjet kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama.

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