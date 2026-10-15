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Greqia

Virusi i Nilit Perëndimor arrin nivel rekord në Evropë, Greqia shënon 445 raste, më të lartat në historinë e saj

Raporti i ri i EFSA-s dhe ECDC-së numëron 1.855 raste njerëzore në 18 vende evropiane që nga fillimi i vitit, mes tyre 141 të vdekur; Italia mbetet vendi më i prekur, ndërsa sezoni i transmetimit po shkon drejt fundit.

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Mushkonja Culex, bartëse e virusit të Nilit Perëndimor, dhe grimcat e virusit në mikrografi elektronike. Foto: NIAID, CC BY 2.0, përmes Wikimedia Commons

Virusi i Nilit Perëndimor ka arritur këtë vit nivele rekord në Evropë, dhe Greqia është ndër vendet më të goditura. Sipas raportimit të Reuters, Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore (EFSA) dhe Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC) njoftuan të enjten se Greqia ka regjistruar 445 raste njerëzore që nga fillimi i vitit 2026 — shifra më e lartë e raportuar ndonjëherë prej saj.

Në total, 18 vende evropiane kanë raportuar 1.855 persona të infektuar që nga fillimi i vitit, mes tyre 141 të vdekur, siç njofton Reuters duke cituar raportin e dy agjencive. Vetëm në vendet e Bashkimit Evropian dhe të Zonës Ekonomike Evropiane numërohen 1.715 raste, shumë mbi mesataren prej 693 rastesh të dekadës së fundit, ndërsa numri i rasteve në Evropë është rritur me 769 që nga raporti i mëparshëm i shtatorit.

Italia mbetet vendi më i prekur, me 748 raste, ndërsa edhe Franca, me 144 raste, ka shënuar nivelin e saj më të lartë historik, krahas Greqisë. Zyrtarë të EFSA-s vlerësuan për Reuters se virusi ka kaluar këtë vit çdo rekord të mëparshëm, si në rastet njerëzore ashtu edhe në vatrat tek kafshët.

Sipas raportit, 15 vende evropiane kanë raportuar 511 vatra tek kafshët e familjes së kuajve dhe 595 vatra tek shpendët. Virusi përhapet përmes pickimit të mushkonjave Culex dhe prek kryesisht shpendët, kuajt dhe njerëzit.

Agjencitë njoftojnë se sezoni i transmetimit të virusit të transmetuar nga mushkonjat po i afrohet fundit, por paralajmërojnë se një transmetim në nivel të ulët mund të vazhdojë edhe në javët në vijim.

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