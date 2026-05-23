Votëbesimi për Berishën, Salianji publikon foto të fletës: Demokratët po e refuzojnë
Ervin Saljanji, nëpërmjet rrjeteve sociale, ka reaguar për procesin e referendumit për të konfirmuar Sali Berishën në krye të PD.
Ai falënderoi demokratët që në fletën e votimit nuk kishin votuar për emrin e vetëm në fletë Sali Berisha, por kanë shënuar emrin e Ervin Saljanjit.
“Po më vijnë qindra mesazhe dhe foto nga demokratë që, përmes votës, shkrimit të emrit apo refuzimit të farsës, po tregojnë se Partia Demokratike nuk është pronë personale,” shkruan Saljanji në rrjetet sociale.
Gjithashtu ai i inkurajon edhe demokratët që e kanë bojkotuar këtë proces, që sipas tij po bëhet vetëm për interesa personale të Sali Berishës, duke përjashtuar alternativa nga gara për të mbajtur peng opozitën.
Saljanji është i bindur që do ta çmontojë këtë farsë, të cilën e ka kapluar, sipas tij, PD.
