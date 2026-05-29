☀️
Tiranë 23°C · Kthjellët 29 May 2026
S&P 500 7,580 ▲0.22%
DOW 51,005 ▲0.66%
NASDAQ 26,966 ▲0.18%
NAFTA 87.01 ▼2.13%
ARI 4,592 ▲1.3%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074 EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
₿ CRYPTO
BTC $74,277 ▲ +1.02% ETH $2,039 ▲ +0.94% XRP $1.3310 ▲ +0.3% SOL $83.1000 ▲ +0.81%
S&P 500 7,580 ▲0.22 % DOW 51,005 ▲0.66 % NASDAQ 26,966 ▲0.18 % NAFTA 87.01 ▼2.13 % ARI 4,592 ▲1.3 % S&P 500 7,580 ▲0.22 % DOW 51,005 ▲0.66 % NASDAQ 26,966 ▲0.18 % NAFTA 87.01 ▼2.13 % ARI 4,592 ▲1.3 %
EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074 EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
29 May 2026
Breaking
Gjatë 24 orëve, tetë persona janë privuar nga liria për posedim të lëndëve narkotike Valë shkarkimesh pas rikthimit të Listës Serbe, alarm për largimet e shqiptarëve nga institucionet në veri Zjarr në tarracën e një ndërtese te Rruga e Kavajës, shmangen dëmet e mëdha Berisha takim me nënkryetarin e Asamblesë Parlamentare të OSBE-së Rama në Dibër: PS ka marrëdhënie të kristaltë me interesin kombëtar!
Menu
Kosova

Vrasja në Breg të Diellit, një muaj paraburgim për të dyshuarin

· 1 min lexim

Gjykata Themelore në Prishtinë ka njoftuar se ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Prishtinës për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit A.P., i dyshuar për veprën penale “Vrasje e rëndë”.

Sipas vendimit të gjyqtarit të procedurës paraprake, të pandehurit i është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej një muaji, njofton Dukagjini.

Gjykata ka vlerësuar se ekzistojnë kushte ligjore për caktimin e kësaj mase, duke theksuar rrezikun e arratisjes dhe mundësinë e shmangies nga përgjegjësia penale nëse i pandehuri lihet në liri.

Po ashtu, në arsyetimin e saj, Gjykata ka potencuar se ekziston rreziku që i pandehuri mund të ndikojë në rrjedhën e procedurës penale, përfshirë asgjësimin, fshehjen apo falsifikimin e provave, si dhe ndikimin tek dëshmitarët.

Seanca dëgjimore është mbajtur para vendimit përfundimtar, pas së cilës është vlerësuar se paraburgimi është masa më adekuate në këtë fazë të procedurës.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë