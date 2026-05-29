Tiranë 23°C · Kthjellët 29 May 2026
EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
BTC $74,277 ▲ +1.02% ETH $2,039 ▲ +0.94% XRP $1.3310 ▲ +0.3% SOL $83.1000 ▲ +0.81%
Gjatë 24 orëve, tetë persona janë privuar nga liria për posedim të lëndëve narkotike Valë shkarkimesh pas rikthimit të Listës Serbe, alarm për largimet e shqiptarëve nga institucionet në veri Zjarr në tarracën e një ndërtese te Rruga e Kavajës, shmangen dëmet e mëdha Berisha takim me nënkryetarin e Asamblesë Parlamentare të OSBE-së Rama në Dibër: PS ka marrëdhënie të kristaltë me interesin kombëtar!
Kosova

McKinney viziton Kosovën, theksohet bashkëpunimi në fushën e sigurisë

Gjenerali Chris McKinney, zëvendësdrejtor i Komandës Evropiane të SHBA-së (USEUCOM) për Strategji, Plane dhe Politika, ka zhvilluar këtë muaj vizitën e tij të fundit në Ballkanin Perëndimor.

Gjatë qëndrimit në Kosovë, ai u takua me komandantin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, gjenerallejtënant Bashkim Jashari, të cilin e falënderoi për bashkëpunimin dhe koordinimin shumëvjeçar në funksion të forcimit të sigurisë në Evropën Juglindore.

McKinney theksoi se progresi i arritur së bashku pasqyron angazhimin e përbashkët për një rajon më të sigurt, më të qëndrueshëm dhe më të begatë.

“Përparimi që kemi arritur së bashku pasqyron forcën e angazhimit tonë të përbashkët për një Evropë Juglindore të sigurt, të qëndrueshme dhe të begatë”, ka deklaruar ai.

Në takim u ritheksua mbështetja e vazhdueshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për modernizimin e mbrojtjes së Kosovës dhe avancimin e bashkëpunimit rajonal në fushën e sigurisë.

