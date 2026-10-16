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16 Tet 2026
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Amerika

Warsh në Bangkok nuk jep asnjë sinjal për vendimin e tetorit: “Nuk i paragjykoj takimet”

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Kryetari i Rezervës Federale të SHBA-së, Kevin Warsh, tha të premten se nuk i “paragjykon” vendimet për normat e interesit, duke mos dhënë asnjë parashikim nëse banka qendrore do t’i rrisë normat apo, siç presin tregjet, do t’i mbajë ato të pandryshuara në takimin e politikës monetare të 27-28 tetorit, siç njofton Reuters.

Deklaratat u bënë në takimet vjetore 2026 të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore në Bangkok, në paraqitjen e fundit publike të Warsh-it përpara periudhës së heshtjes që paraprin takimin e Fed-it. “Nuk i paragjykoj takimet. Nuk besoj të them tani se çfarë mund të bëj në takimet që kemi në pjesën e mbetur të këtij viti”, tha ai.

Warsh rikujtoi se në shtator Fed-i i rriti normat e interesit dhe, sipas tij, banka qendrore e bëri shumë të qartë se do të sjellë stabilitetin e çmimeve, duke hequr një dozë të lehtësimit monetar. Në shtator normat u rritën me një çerek pikë përqindjeje, në intervalin 3.75%-4.00%, me votim unanim — rritja e parë në tre vjet.

Heshtja e Warsh-it vjen pasi të dhënat e inflacionit të shtatorit dolën më të forta se pritshmëritë, duke e kthyer në tryezë mundësinë e një rritjeje tjetër. Kolegët e tij kanë sinjalizuar ditët e fundit se banka qendrore nuk ka ngut për një rritje të re këtë muaj, dhe tregjet presin kryesisht që normat të mbeten të pandryshuara në tetor, por Warsh refuzoi t’i mbështesë apo t’i kundërshtojë ato sinjale.

Takimi i 27-28 tetorit zhvillohet më pak se një javë para zgjedhjeve afatmesme të 3 nëntorit, ndaj çdo vendim — rritje apo mbajtje e normave — pritet të tërheqë vëmendje politike më të madhe se zakonisht.

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