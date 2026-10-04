«Willem de Kooning at work»: ekspozita më e madhe e de Kooning-ut në Europë për më shumë se 40 vjet hapet të premten në Rijksmuseum
Mbi 120 vizatime, piktura dhe skulptura të mjeshtrit holandez të ekspresionizmit abstrakt mbërrijnë në Amsterdam; «Woman I» dhe «Woman and Bicycle» vendosen në Galerën e Nderit, pranë «Rojës së Natës» së Rembrandt-it
Një shekull pasi u largua nga Roterdami drejt Nju Jorkut, Willem de Kooning kthehet simbolikisht në vendlindje: të premten, më 9 tetor, në Rijksmuseum-in e Amsterdamit hapet «Willem de Kooning at work», retrospektiva më e madhe e artistit në Europë për më shumë se katër dekada. Ekspozita sjell mbi 120 vepra — vizatime, piktura dhe skulptura — dhe do të qëndrojë e hapur deri më 17 janar 2027, siç njofton Rijksmuseum.
Në zemër të ekspozitës qëndron vizatimi — jo si fazë paraprake, por si motori i procesit krijues të de Kooning-ut. Në mbi 65 vjet punë, nga vizatimet e para si student e deri te skicat e shpejta me qymyr, vizitori ndjek artistin duke skicuar, eksperimentuar, korrigjuar dhe rishpikur vazhdimisht qasjen e tij — «Duhet të ndryshoj për të mbetur i njëjti», siç thoshte vetë de Kooning më 1981.
Ekspozita, e realizuar në bashkëpunim me Art Institute of Chicago dhe The Willem de Kooning Foundation të Nju Jorkut, bashkon vizatime të rralla nga koleksione private me disa nga veprat më të famshme të artistit, përfshirë «Excavation» (1950) dhe «Pink Angels» (rreth 1945). Momenti më i fortë i prezantimit do të jetë në Galerinë e Nderit, ku dy pikturat ikonike «Woman I» (1950–1952) dhe «Woman and Bicycle» (1952–1953) do të ekspozohen pranë «Rojës së Natës» së Rembrandt-it — një dialog mes mjeshtrave holandezë të shekujve.
De Kooning (1904–1997), i lindur dhe i rritur në Roterdam, u nis për Amerikën më 1926 dhe u bë një nga figurat kyçe të Shkollës së Nju Jorkut, duke refuzuar çdo kategorizim të ngurtë stilistik. Ekspozita shoqërohet nga një katalog i ri me kërkime të fundit mbi vizatimet e artistit, botim i Art Institute of Chicago, si dhe nga një audiotour dhe një workshop vizatimi në Teekenschool të muzeut.
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