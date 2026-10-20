Witkoff do të shkojë edhe në Rusi për takim me Putinin, Kushner i sëmurë ndjek bisedimet e Oslos virtualisht
Versioni i përditësuar i planit të negociatave: i dërguari i Trumpit do të takohet edhe me presidentin rus, ndërsa dhëndri i presidentit, i sëmurë, nuk udhëton fizikisht në Norvegji.
I dërguari i posaçëm i presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff, pritet të udhëtojë këtë javë jo vetëm në Norvegji, por edhe në Rusi, ku do të takohet me presidentin Vladimir Putin, siç njofton Reuters, duke cituar persona me njohuri për çështjen. Udhëtimi në Rusi është elementi i ri i planit të negociatave për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë, i cili u bë i ditur të hënën.
Sipas dy prej burimeve të Reuters, bisedimet në Rusi do të përqendrohen në një sërë temash që lidhen me Ukrainën, si dhe në lirimin e shtetasit amerikan Stephen Hubbard, i burgosur në Rusi që nga viti 2022. Burimet folën në kushte anonimiteti dhe theksuan se orari mbetet paraprak dhe mund të ndryshojë; Shtëpia e Bardhë nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment.
Edhe formati i takimeve në Oslo ka marrë formë më të qartë: sipas Reuters, në diskutime pritet të marrin pjesë presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, kryeministri norvegjez Jonas Gahr Støre, përfaqësues të grupit E4 — Britania e Madhe, Franca, Gjermania dhe Polonia — si dhe përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s.
Ndryshim ka edhe në përbërjen e delegacionit amerikan: Jared Kushner, dhëndri i presidentit Trump, i cili pritej të merrte pjesë në bisedime, është i sëmurë dhe do t’i ndjekë ato virtualisht, sipas një personi tjetër me njohuri për çështjen, kështu që në Norvegji udhëton vetëm Witkoff.
Më herët të hënën, Zelensky tha se negociatorët ukrainas dhe amerikanë mund të takohen në Norvegji në ditët në vijim. Takimet zhvillohen mes tensioneve të shtuara mes Uashingtonit dhe Kievit: Ukraina pretendon se administrata amerikane urdhëroi ngadalësimin e sistemit satelitor Starshield, kufizoi ndarjen e inteligjencës dhe vonoi dërgimin e raketave Patriot të paguara nga aleatët. “E gjithë kjo sugjeron se është marrë një vendim politik për të ngadalësuar mbështetjen për ne”, tha Zelensky në videon e së hënës në Telegram, siç raporton Reuters.
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