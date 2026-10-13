WSJ: Irani fortifikon objektet bërthamore dhe përgatitet për rikthimin e luftimeve
Imazhe satelitore tregojnë masa të reja mbrojtëse rreth objekteve bërthamore iraniane, ndërsa Teherani paralajmëron përgjigje më të gjerë në rast sulmesh të reja amerikane dhe Uashingtoni forcon praninë ushtarake në rajon.
Sipas raportimit të The Wall Street Journal, Irani po forcon mbrojtjen rreth pikave të ndjeshme, përfshirë objektet bërthamore, dhe po e përgatit opinionin publik për një rifillim të mundshëm të luftimeve me Shtetet e Bashkuara pas zgjedhjeve afatmesme amerikane të 3 nëntorit.
Analiza e imazheve satelitore, siç njofton The Wall Street Journal, tregon masa mbrojtëse pasive të ngritura muajin e kaluar rreth kompleksit të Natanzit dhe malit Pickaxe, me qëllim vështirësimin e një operacioni tokësor. Paralelisht, Teherani i ka rindërtuar kapacitetet raketore dhe të dronëve gjatë pauzës së luftimeve direkte që prej korrikut.
Zyrtarë iranianë kanë paralajmëruar, publikisht dhe përmes ndërmjetësve, se një sulm i ri amerikan do të sillte përshkallëzim më të gjerë në rajon. Sekretari i sigurisë kombëtare, Mohsen Rezaei, tha të dielën se në shënjestër mund të jenë edhe Emiratet e Bashkuara Arabe, qendra të dhënash dhe kabllo interneti, ndërsa zyrtarë të tjerë kanë përmendur objektet saudite të naftës.
Edhe Uashingtoni po shton forcat: një grup i tretë aeroplanmbajtës dhe një njësi ekspeditare e marinës janë nisur drejt Lindjes së Mesme, ndërsa Pentagoni shqyrton dërgimin e pajisjeve shtesë të mbrojtjes ajrore dhe municioneve në bazat e rajonit. Presidenti Trump ka përjashtuar publikisht një sulm para zgjedhjeve të 3 nëntorit, por e ka përmendur objektin bërthamor të malit Pickaxe si objektiv të mundshëm.
Të dyja palët, siç vlerëson The Wall Street Journal, po përpiqen ta thyejnë ngërçin në favorin e tyre: SHBA-ja ka shtuar presionin ekonomik dhe shoqëron cisternat në Ngushticën e Hormuzit, ndërsa Irani ka intensifikuar goditjet ndaj anijeve në zonën e Gjirit Persik gjatë fundjavës.
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