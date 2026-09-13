Zbardhet raporti i Von der Leyen, vlerëson Shqipërinë për mbylljen e tre kapitujve të parë negociues
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula Von Der Leyen do të publikojë të mërkurën raportin e saj vjetor për Evropën e Bashkuar. Në tekstin e zbardhur nga Klan News Von Der Leyen i ka rezervuar një pjesë të veçantë në fjalimin e saj zgjerimit të Bashkimit Evropian.
“Gjatë vitit të kaluar, negociatat e zgjerimit kanë marrë një vrull të ri. Negociatat me partnerët e Ballkanit Perëndimor kanë përparuar në shkallë të ndryshme. Me më shumë se gjysmën e kapitujve negociues tashmë të mbyllur, Mali i Zi është veçuar si shteti më i avancuar në procesin e tij të anëtarësimit. Edhe Shqipëria arriti një moment kyç të rëndësishëm kur mbylli tre kapitujt e parë negociues në muajin korrik”, tha Von Der Leyen.
Në këtë pjesë të raportit që do të lexohet të hënën në parlamentin Evropian nga Von Der Leyen zgjerimi konsiderohet si projekti më i suksesshëm i Bashkimit Evropian dhe një domosdoshmëri strategjike.
“Në një botë më të rrezikshme dhe të fragmentuar, siguria e Evropës varet nga stabiliteti i fqinjësisë së saj. Kjo fillon me politikën tone të zgjerimit. Ky ka qenë projekti më i suksesshëm i Bashkimit tonë dhe sot është një domosdoshmëri strategjike. Popujt e Ballkanit Perëndimor, Ukrainës, Moldavisë dhe Gjeorgjisë e kanë bërë të qartë se e shohin të ardhmen e tyre si pjesë e Bashkimit Evropian. Ndonëse zgjerimi do të mbetet gjithmonë një proces i bazuar në merita, shumë vende, përfshirë Ukrainën e goditur nga lufta, i kanë përmbushur angazhimet e tyre dhe meritojnë të ecin përpara. Ne jemi të vendosur t’u japim atyre mbështetjen tonë të plotë në rrugën drejt anëtarësimit”, tha Von Der Leyen.
Von Der Leyen iu referua edhe planit të rritjes.
“Krahas negociatave, ne po udhëheqim investimet dhe reformat përmes planeve të dedikuara për reformën dhe rritjen. Ne po forcojmë tashmë lidhjet dhe po integrojmë vendet kandidate në Tregun tonë të Përbashkët, po lidhim sistemet energjetike, po investojmë në rrjete dhe po forcojmë lidhjet e transportit, dhe ne po e forcojmë bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes”, tha Von Der Leyen.
Ajo nënvizon edhe integrimin gradual.
“Për të tretin vit radhazi, Raporti për Sundimin e Ligjit ka përfshirë gjithashtu një vlerësim për Shqipërinë, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë, duke i integruar ato më tej në mekanizmat tanë të BE-së. Për më tepër, Shqipëria, Moldavia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia janë pjesë e Zonës së Vetme të Pagesave në Euro (SEPA) dhe më 1 janar të këtij viti, Moldavia dhe Ukraina iu bashkuan zonës sonë të roaming-ut. Këshilli tashmë i ka dhënë Komisionit mandatin për të negociuar marrëveshje të ngjashme me gjashtë partnerët e Ballkanit Perëndimor, në mënyrë që njerëzit që udhëtojnë mes BE-së dhe rajonit të mund të përdorin shërbimet celulare me tarifat e vendit të tyre (roaming si në shtëpi)”, tha Von Der Leyen.
Më 30 shtator KE do të publikojë propozimet për thjeshtëzimin e procesit të integrimit ku përfshihen integrimi gradual dhe heqja e votimit me unanimitet që është bërë pengesë në vite për Shqipërinë dhe shtetet e tjera kandidate.
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