FOKUS – Cilët janë aeroportet më të mirë në botë? Ja renditja e vitit 2026
– Aeroporti Barcelona-El Prat Josep Tarradellas në Spanjë dhe aeroporti i Düsseldorfit në Gjermani janë renditur përkatësisht si aeroportet më të mira në botë në kategoritë e aeroporteve të mëdha dhe të atyre më të vegjël, sipas edicionit të ri të “World Consumer Airport Index 2026”, shkruan Euronews.com.
Indeksi, i publikuar nga Consumer Choice Center, vlerëson aeroportet bazuar në një sërë kriteresh që lidhen me përvojën e udhëtarëve, duke përfshirë largësinë nga qendra e qytetit, lidhjet me metronë dhe rrjetin hekurudhor, lehtësinë e lëvizjes mes terminaleve dhe portave të imbarkimit, numrin e kompanive ajrore dhe destinacioneve, vonesat mesatare, si dhe praninë e hoteleve brenda aeroportit.
Aeroportet ndahen në dy kategori: ato me më shumë se 47.2 milionë pasagjerë në vit dhe aeroportet nën këtë prag.
Vlerësimi merr në konsideratë edhe kohën e pritjes në kontrollet e sigurisë. Aeroportet marrin pikë shtesë kur kjo kohë është më pak se tre minuta, si dhe kur nuk kanë kufizime për fluturimet gjatë orëve të natës.
Barcelona-El Prat kryeson renditjen e aeroporteve të mëdha, ndërsa Düsseldorf renditet i pari mes aeroporteve më të vegjël.
Të dy aeroportet kanë rezultate të mira sa i përket kontrolleve të sigurisë: në Barcelonë koha e pritjes është rreth tre minuta, ndërsa në Düsseldorf procedurat janë pothuajse të menjëhershme.
Aeroportet më të mira të mëdha në botë
1 –Barcelona-El Prat Josep Tarradellas, Spanjë
2 – Leonardo da Vinci-Fiumicino, Romë, Itali
3 – Los Angeles International Airport, SHBA
4 – Suvarnabhumi, Bangkok, Tajlandë
5- Charles de Gaulle, Paris, Francë
6- King Abdulaziz, Jeddah, Arabinë Saudite
7 – London Heathrow, Mbretëria e Bashkuar
8 – Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Spanjë
9 – Tokyo Haneda, Japoni
10 – Dubai International Airport, Emiratet e Bashkuara Arabe
Aeroportet më të mira më të vogla
1 – Düsseldorf, Gjermani
2 – Zürich, Zvicër
3 – Copenhagen, Danimarkë
4 – Helsinki, Finlandë
5 – Milano Malpensa, Itali
6 – Oslo Gardermoen, Norvegji
7 – Munich, Gjermani
8 – Vancouver International, Kanada
9 – Brussels, Belgjikë
10- Berlin Brandenburg, Gjermani
Në anën tjetër të renditjes, ndër aeroportet e mëdha me rezultatet më të dobëta përfshihen
Antalya, Guangzhou Baiyun dhe Frankfurt, ndërsa në kategorinë e aeroporteve më të vegjël renditen negativisht Seoul Gimpo, Punta Cana dhe London Stansted.
Sipas vlerësimit, problemet kryesore të këtyre aeroporteve lidhen me distancat e mëdha nga qendrat urbane, aksesin e kufizuar në transportin hekurudhor, kohët e gjata të pritjes në kontrollet e sigurisë dhe përqindjen e lartë të vonesave.
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