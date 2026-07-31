Zbulimi i varrit masiv në Kalludër, Shqipëria rikonfirmon mbështetjen për Kosovën në kërkim të drejtësisë
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë (MEPJ) ka reaguar pas zbulimit të një varri të ri masiv në fshatin Kalludër të Kosovës, duke theksuar domosdoshmërinë e zbardhjes së së vërtetës dhe vënies së drejtësisë në vend për viktimat e luftës.
Plagë të hapura dhe thirrje për përgjegjësi
Përmes një deklarate zyrtare të publikuar në rrjetin social X, diplomacia shqiptare e cilësoi këtë gjetje si një kujtesë të dhimbshme të krimeve të luftës. Sipas MEPJ-së, procesi i gjetjes dhe identifikimit të eshtrave shkon përtej një procedure formale; përbën një dëshmi të pakundërshtueshme të krimeve të kryera dhe një nevojë urgjente për pranimin e përgjegjësisë.
“Zbulimi i një tjetër varri masiv në Kalludër të Kosovës është një kujtesë e dhimbshme se plagët e luftës në Kosovë mbeten ende të hapura. Çdo gjetje e tillë nuk është vetëm një hap drejt identifikimit të viktimave, por edhe një dëshmi që flet vetë. Eshtrat e zbuluara janë një kujtesë e fortë e krimeve të kryera dhe e nevojës që e vërteta dhe përgjegjësia të pranohen e drejtësia të vihet në vend.”, thuhet në deklaratën e MEPJ-së.
Mbështetje për familjarët dhe kujtesën historike
Institucioni nënvizoi rëndësinë e jashtëzakonshme që ka ky proces për familjarët e personave të zhdukur. Për më shumë se dy dekada, ata presin të mësojnë fatin e të afërmve të tyre, dhe çdo identifikim i ri përfaqëson një hap thelbësor drejt rikthimit të dinjitetit njerëzor, të vërtetës dhe qetësimit shpirtëror.
Në përfundim të reagimit, MEPJ thekson rëndësinë e ruajtjes së memories historike dhe rikonfirmoi mbështetjen e palëkundur ndaj shtetit të Kosovës, duke u shprehur se pajtimi kërkon detyrimisht përballjen me të shkuarën.
“Për familjet që prej më shumë se dy dekadash presin të mësojnë fatin e të dashurve të tyre, çdo identifikim është një hap drejt dinjitetit, së vërtetës dhe drejtësisë. Shqipëria qëndron përkrah Kosovës në përpjekjet për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur, për vendosjen e drejtësisë dhe për ruajtjen e së vërtetës historike. Pa të vërtetën nuk mund të ketë pajtim të qëndrueshëm.”, mbyllet deklarata e MEPJ.
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