Zëdhënësja e re e Shtëpisë së Bardhë përballet me pyetje për kredencialet e saj ligjore
Katie Zacharia e ka përshkruar veten si avokate dhe presidenti Trump e quajti "attorney" kur e emëroi, por sipas të dhënave të Dhomës së Avokatëve të Kalifornisë nuk ka asnjë regjistrim se ajo e ka kaluar provimin e avokatisë.
Zëdhënësja e re e Shtëpisë së Bardhë, Katie Zacharia, u përball të martën me pyetje për kredencialet e saj ligjore, ndërsa shoqëronte presidentin Donald Trump pas debutimit në detyrën e profilit të lartë, siç njofton USA Today. Zacharia e ka përshkruar veten si avokate, përfshirë në një version të mëparshëm të biografisë së saj në platformën X, dhe vetë Trump e quajti “attorney” në postimin e 9 tetorit ku njoftoi emërimin e saj si zëdhënëse e shtypit.
Sipas të dhënave të paraqitura nga gazeta, Universiteti Pepperdine ka konfirmuar se Zacharia, 41 vjeçe, u diplomua në fakultetin e tij juridik në vitin 2011. Në profilin e saj në LinkedIn figurojnë punësime si këshilltare e përgjithshme e grupit Fix California gjatë viteve 2024–2025 dhe si bashkëpunëtore në ekipin e praktikës ndërkombëtare të firmës Zhong Lun në Pekin gjatë viteve 2011–2013, ndërsa një biografi publike e paraqet si profesioniste të së drejtës së korporatave dhe këshilltare të jashtme të Bankës Botërore në Kinë.
Por, siç thekson USA Today, në Dhomën e Avokatëve të Kalifornisë nuk ka asnjë regjistrim se Zacharia e ka kaluar provimin e avokatisë, as me emrin e martesës dhe as me atë të vajzërisë, dhe kërkimet në regjistrat publikë nuk kanë gjetur asnjë licencë avokatie të lëshuar për të nga ndonjë shtet amerikan — kalimi i këtij provimi është kusht për të ushtruar profesionin në Shtetet e Bashkuara. E pyetur më 13 tetor, ndërsa largohej nga Shtëpia e Bardhë bashkë me Trump-in, se ku e kishte kaluar provimin, ajo u duk se u përgjigj: “kur u shpërngula në Kinë”. Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë tha se Zacharia u shpërngul në Kinë me bashkëshortin pas diplomimit dhe punoi në fushën e së drejtës ndërkombëtare, por nuk iu përgjigj pyetjes nëse e ka kaluar provimin e avokatisë.
Në një deklaratë të mëvonshme, Zacharia tha se kishte ushtruar të drejtën ndërkombëtare të transaksioneve “me të gjitha kredencialet e duhura”. Por profesori i së drejtës në Universitetin Georgetown, Mark Jia, i cituar nga gazeta, shpjegoi se shtetasit e huaj nuk kanë të drejtë të japin provimin e avokatisë në Kinë dhe në përgjithësi nuk mund të kualifikohen si avokatë kinezë, ndërsa sipas rregullave kineze të vitit 2017 kush punon si “konsulent i huaj ligjor” për një firmë kineze duhet të jetë i licencuar në një juridiksion të huaj. Jia shtoi se është e mundur që Zacharia të ketë bërë punë ligjore në Kinë pa qenë e licencuar atje apo gjetkë, sepse në atë kohë kishte më shumë paqartësi rregullatore, por theksoi se ka dallim mes të qenit avokat i licencuar dhe të lejuarit për të bërë punë ligjore: pa një pranim në një dhomë avokatie, puna në një firmë kineze nuk e bën dikë avokat.
Pyetjet për të kaluarën ligjore i shtohen një fillimi të vështirë të Zacharia-s në detyrën e re. Konferenca e saj e parë për shtyp, më 13 tetor, zgjati vetëm 14 minuta, kryesisht me vërejtje të përgatitura, dhe ajo iu përgjigj vetëm tri pyetjeve. Trump, ndërkaq, e mbrojti zëdhënësen e re ndërsa nisej për në Alaska, duke thënë se sipas tij ajo kishte qenë “shumë e mirë”.
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