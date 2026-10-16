Zelensky në konferencë shtypi: Ukraina nuk është prioritet për interceptuesit Patriot, shumica shkojnë në Lindjen e Mesme
Presidenti ukrainas e konfirmoi publikisht mungesën e interceptuesve në konferencën e shtypit të së premtes në Bruksel dhe njoftoi se ekipi i tij do të rregollojë ditët në vijim një takim me negociatorët amerikanë.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky e konfirmoi publikisht të premten, në një konferencë shtypi në Bruksel, se Ukraina nuk është aktualisht destinacioni prioritar për interceptuesit e sistemit të mbrojtjes ajrore Patriot, pasi shumica e tyre po dërgohen tani në Lindjen e Mesme, siç njofton CNN. Deklarata e tij erdhi një ditë pasi e njëjta media raportoi, duke cituar një burim të njohur me situatën, se Ukrainës i kishin mbaruar raketat interceptuese për sistemet Patriot.
Sipas CNN, Zelensky e cilësoi këtë rend prioritetesh si një «sekret të hapur», por shtoi se Ukraina u është mirënjohëse evropianëve që po financojnë këto furnizime, si edhe NATO-s dhe Shtëpisë së Bardhë. Mungesa e interceptuesve e ka lënë vendin më të ekspozuar ndaj sulmeve ruse me raketa balistike, të cilat vetëm sistemet Patriot mund t’i rrëzojnë me efikasitet.
I pyetur se si do t’i riparojë marrëdhëniet me administratën e presidentit amerikan Donald Trump, Zelensky tha se ekipi i tij është në kontakt të vazhdueshëm me negociatorët amerikanë dhe se ditët në vijim do të rregullohet një takim mes palëve. Ai e mbylli konferencën duke theksuar se ukrainasit do të vazhdojnë të jetojnë e të luftojnë, mbi të gjitha me dinjitet, gjë që në kohë lufte e cilësoi veçanërisht të rëndësishme.
Konferenca u mbajt në margjinat e samitit të Bashkimit Evropian në Bruksel, ku Zelensky mbërriti të premten i shoqëruar nga drejtuesit kryesorë të BE-së. Ai përsëriti se përpara dimrit nevojat kryesore të vendit të tij mbeten energjia, mbrojtja ajrore dhe financimi, ndërsa nga Moska, sipas tij, nuk ka ende asnjë sinjal gatishmërie për t’i dhënë fund luftës.
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