Zelensky takon De Wever-in në Bruksel, por heshtje për asetet ruse: asnjë përparim për 200 miliardë eurot në Euroclear
Takimi 20-minutësh në margjinat e samitit të BE-së nuk e përmendi çështjen e aseteve në asnjë nga njoftimet zyrtare; Zelensky u përqendrua te sulmet ruse ndaj energjisë dhe te avionët e municionet belge.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky u takua mbrëmjen e së enjtes, më 15 tetor, me kryeministrin belg Bart De Wever në margjinat e samitit të liderëve të BE-së në Bruksel, në një takim që zgjati rreth 20 minuta, siç njofton The Kyiv Independent. Bisedimet duket se nuk sollën asnjë përparim për fatin e rreth 200 miliardë eurove, ose 227 miliardë dollarëve, asete ruse të imobilizuara nga Euroclear nën juridiksionin belg.
Zelensky pritej ta ngrinte në takim çështjen e përdorimit të aseteve të ngrira për nevojat e Ukrainës, por De Wever kishte qenë kundërshtari më i spikatur i kësaj lëvizjeje herën e fundit që ajo u diskutua, në dhjetor 2025. Edhe politikanë ukrainas kanë bërë thirrje që Evropa t’i përdorë këto asete, ndërsa ministri i Jashtëm Andrii Sybiha botoi një opinion në Politico në këtë drejtim.
Njoftimi i Zelenskyt në Telegram pas takimit nuk i përmendi aspak asetet. Ai u përqendrua te sulmet e Rusisë ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës dhe te bashkëpunimi me Belgjikën për avionë luftarakë dhe municione kundër dronëve reaktivë Shahed. Edhe shefi i kabinetit të De Wever-it për punët e jashtme dhe sigurinë, Pascal Heyman, botoi një foto nga takimi dhe tha se të dy shkëmbyen mendime për luftën e Rusisë kundër Ukrainës dhe ndihmën e palëkundur të Belgjikës, pa përmendur asetet.
Referenca e vetme ndaj aseteve erdhi në një postim të Zelenskyt pas takimit me De Wever-in, por që kishte të bënte me takimin e tij të mëparshëm me mbretin Philippe të Belgjikës. Atje ai theksoi rëndësinë që asetet e ngrira ruse të mbeten të imobilizuara dhe që, për sa kohë vazhdon lufta, Rusia të mos marrë asgjë që mund ta përdorë për vrasje të tjera dhe destabilizim në Evropë.
Ndërkohë, diplomatët amerikanë kishin ngritur idenë e kalimit të aseteve të imobilizuara në Evropë nën juridiksionin e tyre, për t’u përdorur në negociata me Rusinë. Ideja u kritikua gjerësisht në samitin e 15 tetorit dhe nuk pritej të merrej seriozisht në Evropë.
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