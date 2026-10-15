Zelensky: Ukraina do të rifillojë sulmet ndaj rafinerive ruse, bllokada ka rënë
Ukraina do të rifillojë sulmet ndaj rafinerive ruse të naftës, ka thënë presidenti Volodymyr Zelensky në një intervistë për Financial Times, të publikuar të enjten, duke shtuar se bllokada për këto sulme ka rënë.
Intervista u dha në Londër dhe u raportua nga Reuters, ndërsa zhvillimin e ka mbuluar edhe CNN. Ajo vjen pas presionit të administratës së presidentit Donald Trump që Kievi të ndalte goditjet e thella ndaj infrastrukturës energjetike ruse, presion i lidhur me marrëveshjen amerikane për dizelin rus dhe me paralajmërimet për ndarjen e inteligjencës.
Sipas raportimeve, zyrtarë ukrainas janë paralajmëruar nga homologët amerikanë se vazhdimi i sulmeve energjetike mund të sillte bllokimin e inteligjencës. Zelensky ka shprehur zhgënjim në rritje ndaj Trump-it, përfshirë edhe për marrëveshjen për dizelin, të cilën e ka kritikuar edhe në intervistën tjetër të dhënë në Londër për Piers Morgan. Megjithatë, njoftimi për rafineritë është një zhvillim i ri dhe i veçantë, i bërë në intervistën për Financial Times.
Deklarata vjen në një javë tensionesh. Të mërkurën, Ukraina njoftoi kufizime në shërbimin ushtarak satelitor Starshield, që ndërprenë operacione me dronë, ndërsa sulmet ruse ndaj infrastrukturës energjetike ukrainase lanë qindra mijëra njerëz pa energji elektrike. Rifillimi i shpallur i sulmeve ndaj rafinerive, një burim kyç të ardhurash për makinën ruse të luftës, shënon fundin e pauzës që Kievi kishte mbajtur nën presionin amerikan.
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