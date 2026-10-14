Zelensky viziton të mërkurën Londrën, Burnham premton përshpejtim të dërgesave të raketave të mbrojtjes ajrore
Kryeministri britanik Andy Burnham në Downing Street. (Foto arkiv: Wikimedia Commons, CC BY 4.0)
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky do të takohet të mërkurën në Londër me kryeministrin britanik Andy Burnham, në një vizitë gjatë së cilës Britania pritet të riafirmojë mbështetjen për Kievin dhe të njoftojë përshpejtimin e dërgesave të raketave të mbrojtjes ajrore, siç njofton Reuters.
Sipas njoftimit të qeverisë britanike, paketa e re kap vlerën 45 milionë paund (rreth 59,6 milionë dollarë) për raketa tokë-ajër që përdoren kundër dronëve rusë me motor reaktiv, ndërsa 10 milionë paund nga kjo shumë do të përshpejtohen për të mbuluar një nevojë urgjente të Ukrainës. Burnham ka kërkuar gjithashtu nga zyrtarët hartimin e sanksioneve të mëtejshme, ndihmës ushtarake dhe mbështetjes financiare për Kievin.
“Mesazhi im për popullin ukrainas është shumë i qartë: jemi me ju për aq kohë sa të nevojitet”, tha Burnham në një deklaratë para takimit, duke e cilësuar mbështetjen për Ukrainën si jetike edhe për sigurinë e vetë Britanisë. Londra do t’u bëjë thirrje edhe aleatëve të shtojnë presionin ndaj Moskës, ndërsa ministri i Financave John Healey do të lobojë në takimet e FMN-së për ndalimin e shërbimeve detare që mbështesin eksportet ruse të gazit natyror të lëngshëm.
Vizita zhvillohet në një moment të vështirë për Zelenskyn: presidenti amerikan Donald Trump tha fundjavën e kaluar se ai duhet të zëvendësohet si udhëheqës i Ukrainës, pak ditë pasi arriti një marrëveshje me Moskën për heqjen e sanksioneve ndaj eksporteve ruse të dizelit. Britania ka bërë të ditur se nuk e mbështet marrëveshjen SHBA–Rusi për dizelin dhe ka kërkuar që aleatët të mbajnë presionin ekonomik ndaj Moskës.
Kjo është vizita e dytë e Zelenskyt në Britani që kur Burnham u bë kryeministër; e para ishte në fund të korrikut, pak ditë pas hyrjes së tij në Downing Street, kur të dy takuan trupa dhe mbajtën një konferencë shtypi në një bazë detare në Portsmouth.
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