Zendaya synon Oscar-in si aktore kryesore për «Dune: Part Three»: Chani kalon në qendër të historisë
Pas dy filmave të parë, ku pozicionohej si aktore dytësore, Zendaya do të garojë për çmimin e aktores më të mirë kryesore me rolin e Chani-t në kapitullin përmbyllës të Denis Villeneuve — dhe një nominim do të ishte i pari i saj në Oscar.
Zendaya është tashmë zonja e parë e «Dune». Disa burime i thanë Variety-t se aktorja do të bëjë fushatë për Oscar në kategorinë e aktores më të mirë kryesore për rolin e Chani-t në «Dune: Part Three», kapitulli përmbyllës i epopesë fantastiko-shkencore të Denis Villeneuve. Lëvizja shënon ndryshim nga dy filmat e parë, ku ajo pozicionohej në kategorinë e aktores dytësore. Warner Bros. dhe përfaqësuesit e Zendaya-s nuk pranuan të komentojnë.
Vendimi pasqyron rolin e zgjeruar të Chani-t në histori. «Dune: Part Three» zhvillohet gati dy dekada pasi Paul Atreides (Timothée Chalamet) mori kontrollin e Imperium-it: tani një perandor i pamëshirshëm, Paul përballet me pasojat e sundimit të tij, ndërsa aleatë të vjetër kthehen, kërcënime të reja shfaqen dhe tradhtia fshihet në çdo hije. I munduar nga vizionet e rënies perandorake dhe nga rishfaqja e dashurisë së tij të humbur, Paul tërhiqet në një komplot të gjerë, me Chani-n në zemër të misterit. Në film luajnë edhe Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson, Javier Bardem, Josh Brolin, Charlotte Rampling dhe Isaach de Bankolé.
Filmi kurorëzon një vit yjor për aktoren 30-vjeçare, e cila këtë sezon mund të jetë në garë në disa kategori dhe me disa filma. Ajo e nisi vitin 2026 si Emma Harwood, redaktore letrare që zbulon sekrete tronditëse, në komedinë e zezë romantike «The Drama» të Kristoffer Borgli-t, përkrah Robert Pattinson — edhe ai rol do të paraqitet në kategorinë kryesore. Më pas ajo u shfaq si Athena në «The Odyssey» të Christopher Nolan, përshtatja mitologjike miliardëshe, ku do të garojë si aktore dytësore përkrah Anne Hathaway, Samantha Morton dhe Charlize Theron. Ajo u rikthye edhe si MJ në «Spider-Man: Brand New Day», një tjetër sukses miliardësh.
Karriera relativisht e shkurtër e Zendaya-s ka sjellë tashmë një koleksion mbresëlënës çmimesh: dy Emmy për rolin e Rue në dramën «Euphoria» të HBO Max — duke u bërë fituesja më e re me dy çmime në kategorinë e aktores kryesore në dramë — një Golden Globe në vitin 2023 për të njëjtin rol dhe dy nominime Golden Globe në 2025 për romancën e tenisit «Challengers» të Luca Guadagnino-s. Një nominim për Oscar këtë vit do të ishte i pari për të. Warner Bros. do ta nxjerrë «Dune: Part Three» në kinema dhe në IMAX më 18 dhjetor.
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