Zgjidhet mosmarrëveshja për deponinë në Landovicë, “Ekoregjioni” rinis grumbullimin e mbeturinave
Mosmarrëveshja mes Kompanisë Rajonale për Menaxhimin e Mbeturinave “Ekoregjioni” dhe drejtuesve të Kompanisë për Menaxhimin e Deponive të Kosovës është zgjidhur të enjten, me arritjen e një marrëveshjeje mes palëve në Prishtinë, siç njofton Klan Kosova. Në marrëveshje, si garantuese është përfshirë edhe Komuna e Prizrenit, përmes pjesëmarrjes së zyrtarëve të saj të lartë.
Një ditë më parë, të mërkurën, kamionët e “Ekoregjionit” nuk ishin lejuar të depononin mbeturinat në deponinë e Landovicës, gjë që kishte rrezikuar vazhdimësinë e shërbimit të pastrimit për qytetarët e rajonit të Prizrenit.
Me marrëveshjen e re, pritet që grumbullimi dhe transportimi i mbeturinave drejt Landovicës të normalizohet, ndërsa komuna e Prizrenit do të ndjekë zbatimin e saj si palë garantuese.
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