🌤️
Tiranë 11°C · Kryesisht kthjellët 16 Tetor 2026
S&P 500 7,744 ▲0.33%
DOW 52,178 ▲1.08%
NASDAQ 26,713 ▲0.08%
NAFTA 95.87 ▼0.65%
ARI 4,196 ▲0.62%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1215 EUR/GBP 0.8454 EUR/CHF 0.9292 EUR/ALL 91.2623 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4408 EUR/TRY 55.4984 EUR/JPY 177.20 EUR/CAD 1.5915 EUR/USD 1.1215 EUR/GBP 0.8454 EUR/CHF 0.9292 EUR/ALL 91.2623 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4408 EUR/TRY 55.4984 EUR/JPY 177.20 EUR/CAD 1.5915
₿ CRYPTO
BTC $82,190 ▲ +1.49% ETH $2,450 ▲ +3.66% XRP $1.3422 ▲ +2.62% SOL $106.4500 ▲ +4.05%
S&P 500 7,744 ▲0.33 % DOW 52,178 ▲1.08 % NASDAQ 26,713 ▲0.08 % NAFTA 95.87 ▼0.65 % ARI 4,196 ▲0.62 % S&P 500 7,744 ▲0.33 % DOW 52,178 ▲1.08 % NASDAQ 26,713 ▲0.08 % NAFTA 95.87 ▼0.65 % ARI 4,196 ▲0.62 %
EUR/USD 1.1215 EUR/GBP 0.8454 EUR/CHF 0.9292 EUR/ALL 91.2623 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4408 EUR/TRY 55.4984 EUR/JPY 177.20 EUR/CAD 1.5915 EUR/USD 1.1215 EUR/GBP 0.8454 EUR/CHF 0.9292 EUR/ALL 91.2623 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4408 EUR/TRY 55.4984 EUR/JPY 177.20 EUR/CAD 1.5915
16 Tet 2026
Breaking
Zhbllokohet Mirlind Daku, sulmuesi kuqezi shpërthen me dopietë në Rusi Studentët kërkojnë hapjen e dosjeve: kërkesa për informacion për rastin “Generalštab” dhe faljen e 49 personave Ministri iranian i Shëndetësisë: Të paktën 78 ambulanca janë shkatërruar nga bombardimet Raporti “Sto naj” i APR-së: Ekonominë serbe e dominojnë ndërmarrjet shtetërore dhe kompanitë kineze Zijin Komandanti iranian: Trafiku në Hormuz është shumë i kufizuar, ngushtica nën kontrollin e plotë të Iranit
Menu
Kosova

Zgjidhet mosmarrëveshja për deponinë në Landovicë, “Ekoregjioni” rinis grumbullimin e mbeturinave

· 1 min lexim

Mosmarrëveshja mes Kompanisë Rajonale për Menaxhimin e Mbeturinave “Ekoregjioni” dhe drejtuesve të Kompanisë për Menaxhimin e Deponive të Kosovës është zgjidhur të enjten, me arritjen e një marrëveshjeje mes palëve në Prishtinë, siç njofton Klan Kosova. Në marrëveshje, si garantuese është përfshirë edhe Komuna e Prizrenit, përmes pjesëmarrjes së zyrtarëve të saj të lartë.

Një ditë më parë, të mërkurën, kamionët e “Ekoregjionit” nuk ishin lejuar të depononin mbeturinat në deponinë e Landovicës, gjë që kishte rrezikuar vazhdimësinë e shërbimit të pastrimit për qytetarët e rajonit të Prizrenit.

Me marrëveshjen e re, pritet që grumbullimi dhe transportimi i mbeturinave drejt Landovicës të normalizohet, ndërsa komuna e Prizrenit do të ndjekë zbatimin e saj si palë garantuese.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu