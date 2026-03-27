Zhduken dy anije ndihmash drejt Kubës, nis operacion kërkimi ndërkombëtar
Nëntë persona rezultojnë të humbur në Karaibe, ndërsa kriza humanitare në Kubë thellohet mes tensioneve politike me SHBA
Dy anije me vela që transportonin ndihma humanitare drejt Kubës rezultojnë të zhdukura prej disa ditësh në ujërat e Karaibeve, duke ngritur shqetësim të madh ndërkombëtar dhe duke vënë në lëvizje operacione kërkimi nga Meksika dhe Kuba, me mbështetje të mundshme nga Shtetet e Bashkuara.
Në bord të dy mjeteve ndodheshin nëntë persona, të cilët u nisën më 20 mars nga Isla Mujeres në Meksikë, me destinacion Havanën. Sipas planit fillestar, ata pritej të mbërrinin në fillim të kësaj jave, por që prej asaj kohe nuk ka asnjë kontakt me ta.
Anijet ishin pjesë e një misioni humanitar të organizuar nga iniciativa “Nuestra América Convoy”, e cila ka kritikuar ashpër politikën amerikane ndaj Kubës, duke akuzuar Uashingtonin se po e “mbyt” ishullin përmes ndërprerjes së furnizimeve jetike si karburanti, fluturimet dhe ndihmat bazë për mbijetesë.
Presidenti kuban, Miguel Díaz-Canel, reagoi publikisht duke shprehur shqetësim të thellë për fatin e ekuipazheve. Ai deklaroi se autoritetet kubane po bëjnë gjithçka të mundur për të gjetur dhe shpëtuar “vëllezërit në këtë betejë solidariteti”.
Fillimisht, Roja Bregdetare e SHBA kishte deklaruar se anijet ishin lokalizuar, por më pas e tërhoqi këtë informacion, duke theksuar se kërkimet vazhdojnë. Ndërkohë, autoritetet amerikane janë shprehur të gatshme të ofrojnë ndihmë nëse kërkohet zyrtarisht.
Kriza ndodh në një moment shumë të ndjeshëm për Kubën, e cila po përballet me një situatë të rëndë ekonomike dhe energjetike. Që nga janari, ishulli është pothuajse i izoluar nga furnizimet me naftë nga jashtë, pas zhvillimeve dramatike në marrëdhëniet rajonale.
Në fillim të vitit, administrata amerikane ndërmori një operacion të diskutueshëm ndaj Venezuelës, duke çuar në ndërprerjen e furnizimeve me naftë dhe mbështetje financiare për Kubën nga aleati i saj kryesor. Presidenti amerikan Donald Trump e përshkallëzoi më tej presionin duke shpallur Kubën si kërcënim për sigurinë kombëtare dhe duke paralajmëruar tarifa për çdo vend që ndihmon ishullin me energji.
Këto masa kanë rënduar ndjeshëm situatën në Kubë. Kombinimi i mungesës së karburantit dhe një rrjeti energjetik të vjetëruar ka çuar në ndërprerje të shpeshta të energjisë elektrike. Vetëm më 21 mars, vendi përjetoi ndërprerjen e dytë të plotë të energjisë brenda një jave.
Mjekët në ishull kanë paralajmëruar se mungesa e energjisë po vë në rrezik jetën e pacientëve, pasi shërbimet kritike shëndetësore po bëhen të pamundura.
Përballë kësaj situate, disa vende, përfshirë Meksikën, kanë rritur ndihmën humanitare. Presidentja meksikane Claudia Sheinbaum ka dërguar anije me furnizime drejt Kubës, ndërsa konvoji “Nuestra América” kishte nisur disa mjete detare javën e kaluar.
Një prej tyre mbërriti me sukses në Havanë, duke transportuar 14 ton ushqime dhe ilaçe, 73 panele diellore dhe biçikleta. Anija ishte shoqëruar për një pjesë të rrugëtimit nga marina meksikane.
Organizatorët e konvojit shprehen optimistë se anijet e zhdukura do të gjenden, duke theksuar se ekuipazhet përbëhen nga marinarë me përvojë dhe se mjetet janë të pajisura me sisteme sigurie dhe sinjalizimi.
Megjithatë, në Kubë mbizotëron ankthi. Banorët shprehen të shqetësuar për fatin e njerëzve që po sillnin ndihmë në një moment kritik për vendin.
“Ata po vinin për të ndihmuar, dhe tani janë zhdukur. Është shumë e trishtë,” tha një qytetar në Havanë.
Ndërsa operacionet e kërkimit vazhdojnë, rasti ka nxjerrë në pah jo vetëm rreziqet e misioneve humanitare në kushte të vështira, por edhe tensionet e thella politike që po përkeqësojnë krizën në Kubë dhe rajonin përreth.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.