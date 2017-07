CIA ka të dhëna se Sessions ka folur me ambasadorin rus në Uashington

Edhe pse vendosi të tërhiqet nga hetimi i ndërhyrjes ruse në zgjedhjet amerikane, telashet për Jeff Sessions nuk kanë përfunduar.

Washington Post shkruan se ambasadori rus në Uashington është dëgjuar nga agjetët në SHBA tu thotë shefave të tij se ka diskutuar me Sessions çështje të lidhura me fushatën ku përfshiheshin dhe tema me interes të lartë për Moskën.

Rrëfimi i ambasadorit Sergeri Kislyal mbi biseda të zhvilluara me bashkëpunëtorin e Trump, asokohe senator dhe këshilltar kyç i politikës së jashtme të miliarderit gjatë fushatës, është interceptuar nga agjencitë amerikane të inteligjencës. Prokurori i Përgjithshëm nuk tregoi fillimisht se kishte pasur kontakte me diplomatin e lartë rus e më vonë, u shpreh se takimet me të nuk kanë pasur asnjë lidhje me fushatën.

Tërheqja nga hetimi i ndërhyrjes ruse në presidencialet e 2016-tës e ka vënë shefin e departamentit të drejtësisë në kurs përplasjeje me Trump, i cili pak ditë më parë e shprehu hapur pakënaqësinë me këtë vendim të njeriut të vetë të besuar, duke deklaruar madje se po të kishte ditur më parë se Sessions do të hidhte këtë hap, kryeprokuror të vendit do të kishte caktuar dikë tjetër. Përgjigja e Sessions erdhi një ditë më vonë. Ai tha se për momentin nuk ka në plan të japë dorëheqjen