epa06115813 German driver Sebastian Vettel of Scuderia Ferrari steers his car during the third practice session on the Hungaroring circuit in Mogyorod, near Budapest, Hungary, 29 July 2017. The Hungarian Formula One Grand Prix will be held on 30 July. EPA/Zsolt Czegledi HUNGARY OUT

F1: Ferrari dominon në provat e treta të lira për Cmimin e Madh të Hungarisë Dominon Ferrari ne provat e treta te lira per Cmimin e Madh te Hungarise, te shtunen ne cirkuitin e Hungaroring. Koha me e shpejte eshte realizuar nga Sebastian Vettel me 1’17″017, i cili eshte ndjekur nga shoku i tij i ekipit, Kimi Raikkonen. Ne vend te trete ka dale me 1’17″914) Mercedes me Valtteri Bottas, i ndjekur nga Red Bull i Max Verstappen (1’18″194). Me pas ka qene Mercedes i Lewis Hamilton (1’18″434). Shperndaje: Email

