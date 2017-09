Merkel apo Schulz – Cilin dëshiron Brukseli?

Kriza e refugjatëve herë-herë e ka izoluar kancelaren në nivelin evropian – asaj i duhej të gëlltiste akuza të ashpra – se ajo ka qeverisur pa u koordinuar me të tjerët duke i hapur kufijtë. Edhe sot e kësaj dite është e diskutueshme çështja se kush do t’i pranojë migrantët në Europë. A mund të fitojë më shumë pikë këtu sfidanti i saj Martin Schulz? Ai bën thirrje për sanksione kundër vendeve të BE-së, që në të ardhmen refuzojnë të pranojnë refugjatë. Por politologu Janis Emmanouilidis nga think tank-u “Qendra Europiane e Politikës” në Bruksel është skeptik.

Ai mendon, se masa të tilla mund të jenë kundërproduktive: “Besoj që veprime të tilla mund të çojnë në një kundërreagim. Në ato vende anëtare, ku në pushtet janë zotërinjtë Orban, Kuczynski, pra në Hungari e Poloni, ata do ta shfrytëzojnë këtë si argument për të thënë, pa shihni po na ushtrojnë presion nga jashtë, gjë që ne nuk e duam e as populli ynë nuk e do. Kjo bën që të mos gjenden kompromise në nivel europian.“

Kompromise në nivel europian

Merkel përgjatë krizës financiare e ka drejtuar Europën, edhe sot kancelarja është për kursime në vend të investimeve, ndërkohë që tani presidenti i ri i Francës kërkon reforma të rrënjësore: një ministër Financash të BE-së, një buxhet për Eurozonën – a do të ishte i mundur ky ristrukturim me Merkelin gjatë një mandati të ri? Eksperti Janis Emmanouilidis thekson: “Unë mendoj, që kancelari Schulz, nëse ai do të bëhet kancelar, do të ishte më shumë i gatshëm për kompromise me Parisin e mbi bazën e këtyre kompromiseve edhe mund të gjejë konsensus, se si të ecet më tej me ekonominë dhe unionin monetar. Pra ai do të ishte më i predispozuar për kompromise.”

Gjoksin përpara e kokën lart

Në nivel ndërkombëtar Merkel gëzon reputacion të lartë, madje për të thuhet, se ajo ia del edhe me Putinin – por sa i përket politikës europiane ajo përballet me Schulzin – politikan ky europian me përvojë e që zotëron shumë gjuhë – në të njëjtin nivel. Për Europën motoja tani duhet të jetë gjoksin përpara e kokën lart – vetëm një paraqitje e guximshme në skenën ndërkombëtare i bind edhe ata që ngurrojnë brenda vet BE-së: se kush mund t’ia dalë më mirë. Ajo apo ai – sido që të jetë ky do të jetë edhe një vendim për drejtimin që mund të marrë Europa.