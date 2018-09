Komisioni Europian ngre padi kundër Polonisë

Gjykatës polakë nga korriku u detyruan të dilnin në pension

Nëse këtë qëndrim e ndan edhe Gjykata Evropiane, atëherë Polonia duhet ta ndryshojë ligjin. Komisioni Europian e nxjerr Poloninë para gjyqit, sepse ky vend nuk e ndryshoi ligjin e kontestuar edhe pas kërkesave të përsëritura të KE. Ligji në fjalë është pjesë e një reforme në drejtësi në Poloni, që sipas qëndrimit të komisionit rrezikon ndarjen e pushteteve në Poloni dhe kufizon pavarësinë e gjykatësve.

Që në Mars Komisioni Europian kishte ngritur padi kundër një ligji të ri për gjykatat. Me ligjin e fundit të kontestuar nga KE, ulet mosha e pensionit të gjykatësve në Gjykatën e Lartë nga 70 në 65 vjeç. Këtë ligj e përdori lidershipi polak që në fillim të korrikut të nxirrte në pension gjykatësit e papëlqyer. Për shkak të zhvillimeve shqetësuese që po merr shteti ligjor në Poloni, KE ka aktivizuar nenin 7 të Marrëveshjes së BE që hap një procedurë kundër një vendi anëtare të shkell rregullat e BE. Në rastin më të keq kjo procedurë përfundon me heqjen e të drejtës së votës vendit anëtar.