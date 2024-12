Tragjedia me 5 viktima në prag Krishtlindjesh, rritet zemërimi i gjermanëve ndaj emigrantëve

Tregjet e zbukuruara me dritat e Krishtlindjeve, qëndrojnë të zbrazura dhe të mbyllura në qendër të Magdeburgut.

Qendra ku lëviznin turistë e vendas, qëndron ende si skenë krimi pasi ekipet mjeko-ligjore janë në vendin e ngjarjes.

Sulmi i tmerrshëm i përplasjes me makinë në këtë treg të Krishtlindjeve të premten mbrëma la të paktën pesë persona të vdekur, përfshirë një djalë 9-vjeçar, duke zhytur në tronditje këtë qytet provincial gjerman.

Në hyrje të tregut, vendasit e pikëlluar kanë ndezur qirinj dhe kanë vendosur lule për të nderuar, shumë prej të cilëve ndjejnë një ndjenjë të thellë humbjeje.

“Kam parë shumë mjerim. Shumë lot, hutim dhe gjendje ekstreme shoku”, tha Corinna Pagels, një këshilltare psikologjike emergjente që ofron ndihmë për të prekurit.

Mes pikëllimit, ngjarja ka ringjallur kujtimet në Gjermani për një sulm të ngjashëm në vitin 2016, kur më shumë se një duzinë njerëz u vranë në një treg Krishtlindjesh në Berlin.

Në atë kohë, ishte një 24-vjeçar tunizian, i cili kishte dështuar të fitonte azil në Gjermani dhe u zotua për besnikëri ndaj xhihadistëve radikalë të ISIS-it, i cili kaloi një kamion nëpër turmën festive, duke nxitur zemërimin dhe dyshimin në të gjithë Gjermaninë për fluksin e emigrantëve, kryesisht myslimanë nga Lindja e Mesme.

Këtë herë i dyshuari është shumë ndryshe. Taleb Al Abdulmohsen, 50 vjeç, ishte me origjinë nga Arabia Saudite, por kishte jetuar në Gjermani që nga viti 2006, duke punuar si mjek konsulent psikiatrik në një klinikë lokale.

Ai është gjithashtu një ateist i njohur dhe anti-islam, duke e përshkruar dikur veten në një intervistë për gazetën e vitit 2019 si “kritiku më agresiv i Islamit në histori”.

Në mediat sociale, Abdulmohsen shprehu mbështetje për partinë gjermane kundër imigracionit AfD dhe përsëriti zhgënjimet e tij me atë që ai e shihte si linjë të butë të qeverisë gjermane për imigracionin, si dhe atë që ai besonte se ishte marrëdhënia tepër e përzemërt e Berlinit me regjimin saudit.

Mesazhet e fundit përfshinin kërcënime. Në gusht, Abdulmohsen tha se nëse Gjermania “do të na vrasë, ne do t’i therim ata, do të vdesim ose do të shkojmë në burg me krenari”.

“Politikanët tanë janë përgjegjës për këtë,” i tha CNN një grua lokale, Barbara, teksa bëri nderimet e saj jashtë kordonit të policisë.

“Unë mendoj se duhet të ketë një pastrim të njerëzve që i bëjnë këto gjëra,” shtoi ajo.

“Tani është koha për të mbyllur kufijtë tanë,” tha një vendas, Tom, duke qëndruar aty pranë.

Politikanët gjermanë nga skajet e kundërta të spektrit politik kanë shfrytëzuar përplasjen për të sulmuar qeverinë e koalicionit.

Të dy ndajnë një kundërshtim ndaj migrimit masiv: udhëheqësja e partisë së majtë Sahra Wagenknecht pyeti Ministren e Brendshme Nancy Faeser “pse kaq shumë këshilla dhe paralajmërime u injoruan paraprakisht”.

Duket se ky sulm i tmerrshëm dhe vdekjeprurës në tregun e Krishtlindjeve, pavarësisht se dyshohet se është kryer nga një vetë-pranuar islamofob, po nxit disponimin e zemëruar kundër emigracionit të Gjermanisë.