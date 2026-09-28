10 atletët më qesharakë që kanë shkëlqyer në ekran
Kur Jalen Brunson hapi sezonin e 52-të të Saturday Night Live, ky veprim nxorri në pah një trend të njohur: sportistët shpesh kalojnë pa problem nga fushat dhe gjyqet në ekranet e argëtimit. Brunson, i shënuar si MVP i finales dhe pjesë e skuadrës që solli titullin e parë për New York Knicks pas 53 vjetësh, përdori monologun dhe skeçet për të treguar se disa atletë dinë të jenë të natyrshëm edhe si komedianë.
Sipas Bleacher Report, revista përpiloi një renditje të 10 atletëve më të qeshur që kanë lënë gjurmë në televizion dhe film. Në përmendje të veçantë qëndron Tom Brady si “atleti më i paqëllimshëm qesharak”, ndërsa lista përfshin emra si Josh Hart, i njohur për sensin e vet të vetë-ironi dhe podcastin The Roommates Show, dhe Sydney Colson, e cila ka ndjekur kurse stand-up dhe ka sjellë humor edhe në momentet e vështira të skuadrës.
Në renditje përfshihen edhe figura që zhvilluan karrierë në ekran pas së kaluarës së tyre sportive: Dave Bautista u afirmua si aktor komik falë rolit të Drax në Guardians of the Galaxy dhe klonimeve të tjera, ndërsa Kevin Durant është i njohur për stilin e tij të trolling-ut në rrjetet sociale. LeBron James është një performues i përkushtuar që pranon rolin e “ham-it” kur kërkohet, dhe John Cena bëri kalimin nga WWE në komedi me role në filma si Trainwreck dhe si personazhi Peacemaker.
Marshawn Lynch bëri humor nga kontrasti midis portretit të tij publik dhe personalitetit të vërtetë, duke e bërë të famshme frazën “I’m just here so I won’t get fined”. Charles Barkley ka ndërtuar karrierën komike në studio te Inside the NBA për më shumë se dy dekada, ndërsa Shaquille O’Neal përdor përmasat e tij për të prodhuar skena slapstick dhe segmentin e famshëm Shaqtin’ a Fool. Në krye të listës qëndron Peyton Manning, sipas Bleacher Report.
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