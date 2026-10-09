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Bota

10 të vdekur nga përleshjet në burgun e Sinaloa të Meksikës, mes tyre edhe një i mitur

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Të paktën 10 persona u vranë të enjten, gjatë një përleshjeje brenda një burgu në Sinaloa të Meksikës, njoftoi qeveria e shtetit, ku po shpërthen një valë dhune vdekjeprurëse e lidhur me konfliktin e brendshëm të një bande të angazhuar kryesisht në trafikun e drogës.

Familjet e të burgosurve ishin mbledhur përpara burgut, në qytetin turistik të Mazatlanit, duke kërkuar informacione rreth të dashurve të tyre.

Sekretari i Sigurisë Publike në Sinaloa, Sinue Tejes, theksoi në një video të publikuar nga shërbimet e tij nëpërmjet Facebook-ut se “nëntë persona të privuar nga liria dhe një i mitur që ishte atje për vizitë humbën jetën dhe 16 persona të tjerë të privuar nga liria u plagosën”.

Qendrat e paraburgimit të shtetit strehojnë shumë anëtarë të kartelit Sinaloa, i cili është përfshirë në një konflikt të brendshëm të pamëshirshëm, me mbi 1,000 vdekje që nga viti 2024.

Ky është incidenti i dytë i kësaj natyre në një burg në Sinaloa këtë vit. Më 31 maj, shtatë të burgosur u vranë brenda një burgu në Culiacan, kryeqytetin e shtetit.

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