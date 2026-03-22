Tiranë 12°C · Pjesërisht vranët 22 March 2026
S&P 500 6,506 ▼1.51%
DOW 45,577 ▼0.96%
NASDAQ 21,648 ▼2.01%
NAFTA 98.23 ▲2.8%
ARI 4,575 ▼0.67%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1554 EUR/GBP 0.8656 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0700 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4680 EUR/TRY 51.2211 EUR/JPY 183.75 EUR/CAD 1.5855
₿ CRYPTO
BTC $68,698 ▼ -2.38% ETH $2,080 ▼ -3.24% XRP $1.3921 ▼ -3.33% SOL $87.2800 ▼ -2.61%
S&P 500 6,506 ▼1.51 % DOW 45,577 ▼0.96 % NASDAQ 21,648 ▼2.01 % NAFTA 98.23 ▲2.8 % ARI 4,575 ▼0.67 % S&P 500 6,506 ▼1.51 % DOW 45,577 ▼0.96 % NASDAQ 21,648 ▼2.01 % NAFTA 98.23 ▲2.8 % ARI 4,575 ▼0.67 %
EUR/USD 1.1554 EUR/GBP 0.8656 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0700 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4680 EUR/TRY 51.2211 EUR/JPY 183.75 EUR/CAD 1.5855 EUR/USD 1.1554 EUR/GBP 0.8656 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0700 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4680 EUR/TRY 51.2211 EUR/JPY 183.75 EUR/CAD 1.5855
22 Mar 2026
Breaking
Baba Mondi: Sulltan Nevruzi, mundësi për të reflektuar mbi virtytet që na udhëheqin Irani paralajmëron kundërpërgjigje ndaj SHBA-së ndaj kercenimeve te Trump Akuzohen për korrupsion, por protestojnë kundër tij… Rritja e çmimeve të karburanteve, Taskforca zbulon shkelje të rënda në tregun e hidrokarbureve 16-vjeçari nga Kosova, Erblin Osmani, debuton te Bajerni i Mynihut
Menu
Sporti

16-vjeçari nga Kosova, Erblin Osmani, debuton te Bajerni i Mynihut

· 1 min lexim

Erblin Osmani, talenti i ri me prejardhje nga Kosova, ka bërë debutimin e tij me ekipin e parë të Bayern Munich, një nga klubet më të mëdhenj të futbollit gjerman, njofton KosovaPress.

Osmani, i lindur në vitin 2009, luan si sulmues dhe mesfushor ofensiv, ku është pjesë e sistemit të akademisë së Bayern Munich që prej kohës kur u bashkua me klubin gjerman. Ai është konsideruar prej kohësh si një nga perspektivat më premtuese në moshat e reja të futbollit.

Debutimi i tij me ekipin e parë është një arritje e jashtëzakonshme për një lojtar vetëm 16-vjeçar dhe ngjall entuziazëm të madh te tifozët e futbollit, veçanërisht të komuniteti shqiptar dhe kosovar.

Ky hap i rëndësishëm në karrierën e Osmanit mund të shënojë fillimin e një rrugëtimi të shkëlqyer në futbollin profesionist.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

