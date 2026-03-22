16-vjeçari nga Kosova, Erblin Osmani, debuton te Bajerni i Mynihut
Erblin Osmani, talenti i ri me prejardhje nga Kosova, ka bërë debutimin e tij me ekipin e parë të Bayern Munich, një nga klubet më të mëdhenj të futbollit gjerman, njofton KosovaPress.
Osmani, i lindur në vitin 2009, luan si sulmues dhe mesfushor ofensiv, ku është pjesë e sistemit të akademisë së Bayern Munich që prej kohës kur u bashkua me klubin gjerman. Ai është konsideruar prej kohësh si një nga perspektivat më premtuese në moshat e reja të futbollit.
Debutimi i tij me ekipin e parë është një arritje e jashtëzakonshme për një lojtar vetëm 16-vjeçar dhe ngjall entuziazëm të madh te tifozët e futbollit, veçanërisht të komuniteti shqiptar dhe kosovar.
Ky hap i rëndësishëm në karrierën e Osmanit mund të shënojë fillimin e një rrugëtimi të shkëlqyer në futbollin profesionist.
