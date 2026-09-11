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Politika

Rama për Ergys Agasin: Në emrin tim nuk flet askush, unë jam tërësisht i çliruar

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jam tërësisht i çliruar

Kryeministri Edi Rama ka folur sot në podkastin e tij ‘Flasim’ për marrëdhëniet e tij me biznesmenin Ergys Agasi.

Rama tha se shumë persona mund të flasin në emrin e tij, por shtoi se ai si kryeministër, nuk ka autorizuar asnjë që të flasë apo të bëjë punët e shtetit në emrin e tij.

Më tej Rama theksoi se për arsye të ndryshme, kryesisht të punës, ai është dashur që të krijojë afërsi me persona të caktuar dhe shtoi se ndjente keqardhje kur personat me të cilët ai mund të kishte krijuar një marrëdhënie, ekspozohen si persona që kanë probleme me ligjin.

Por Rama sqaroi se përtej keqardhjes, është shumë i çliruar sepse sipas kryeministrit, gjithësecili në gjykatë do të përballet vetë me ligjin.

“Tani mua më kanë bërë shumë afërsira ose shumë rrëfenja me afërsitë. Afërsia me mua e një njeriu apo e një njeriu tjetër, nuk është funksion publik. As fotografia, as raportet personale dhe as pretendimi që unë e kam me atë, unë flas në emër të atij, etj. Unë nuk autorizuar ndonjëherë ndonjë njeri që të flasë në emrin tim apo të bëjë punët e shtetit në emrin tim.

Patjetër që mua më vjen keq që gjendem në situatën kur një njeri që unë kam pasur një marrëdhënie njerëzore për një arsye apo një tjetër, ekspozohet si një njeri që ka probleme me ligjin. Por nga ana tjetër jam tërësisht i çliruar sepse përtej keqardhjes, secili atje është përballë ligjit me veten dhe avokatin e vet. Në emrin tim kush nuk flet. T’i hysh kësaj që pse fole në emrin tim, i bie pastaj që të mos bësh asnjë punë tjetër. Të gjithë duhet ta dinë që në emrin tim unë flas vet”, tha kryeministri Edi Rama.

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