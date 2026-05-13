EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
Ekonomia

50 lekë për litër karburant, qeveria miraton vendimin për kompensimin e transportit publik

· 1 min lexim

Qeveria shqiptare ka miratuar një vendim të ri që parashikon kompensim financiar për shoqëritë e transportit qytetës, rrethqytetës dhe ndërqytetës, në kushtet e situatës së veçantë në tregun e hidrokarbureve.

Vendimi parashikon një subvencion prej 50 lekësh për çdo litër karburanti për periudhën mars-prill-maj 2026.

Sipas aktit të miratuar në Këshilli i Ministrave, kompensimi do të llogaritet mbi bazën e sasisë së konsumuar të karburantit gjatë kësaj periudhe, por jo më shumë se konsumi i regjistruar në të njëjtën periudhë të vitit 2025 për secilin subjekt përfitues.

Efektet financiare të këtij vendimi përllogariten në rreth 250 milionë lekë. Fondi do të mbulohet nga fondi rezervë i shtetit dhe nga buxheti i Bashkisë së Tiranës, në varësi të linjave të transportit që përfshihen në skemën e kompensimit.

