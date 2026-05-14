Tiranë 16°C · Pjesërisht vranët 14 May 2026
S&P 500 7,444 ▲0.58%
DOW 49,693 ▼0.14%
NASDAQ 26,402 ▲1.2%
NAFTA 101.06 ▲0.04%
ARI 4,701 ▼0.11%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046 EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046
₿ CRYPTO
BTC $79,877 ▼ -1.46% ETH $2,269 ▼ -1.53% XRP $1.4342 ▼ -1.46% SOL $91.2900 ▼ -4.15%
S&P 500 7,444 ▲0.58 % DOW 49,693 ▼0.14 % NASDAQ 26,402 ▲1.2 % NAFTA 101.06 ▲0.04 % ARI 4,701 ▼0.11 % S&P 500 7,444 ▲0.58 % DOW 49,693 ▼0.14 % NASDAQ 26,402 ▲1.2 % NAFTA 101.06 ▲0.04 % ARI 4,701 ▼0.11 %
EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046 EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046
14 May 2026
Breaking
Siljanovska: Marrëveshja e Prespës konfirmon qartë ekzistencën e popullit maqedonas me historinë dhe gjuhën e vet Nga statistikat te veprimi, si po luftohen sëmundjet kronike jo-ngjitëse në Kosovë? Interi, pas kampionatit vjen edhe Kupa Euroliga: Valencia, për herë të parë në “Final Four” Manchester City vazhdon presionin ndaj Arsenalit
Menu
Arte

60 -vjet Universiteti i Arteve, Gonxhja: Jo vetëm një shkollë arti, por edhe një hapësirë lirie, guximi dhe mendimi…

· 3 min lexim

Universiteti i Arteve në 60-vjetorin e tij me një sërë aktivitetesh, ku një ditë më parë ndau dhe certifikata mirënjohjeje për mbi 30 personalitete, që kanë kontribuar në zhvillimin e këtij institucioni dhe formimin e artistëve të rinj. Në aktivitet ishte i pranishëm Blendi Gonxhja ministër i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, personalitete të artit dhe kulturës në vend, drejtues dhe pedagogë të UA-së dhe studentë të arteve. Ministri Gonxhja thekson se Universiteti i Arteve ka shërbyer jo vetëm si shkollë arti, por edhe si një vend ku lindën ide të guximshme dhe mendim kritik.

Gonxhja thotë se brezat e formuar këtu kanë përfaqësuar vendin tonë në skena prestigjioze ndërkombëtare, ndërsa pedagogët dhe mentorët kanë mbajtur gjallë traditën, duke përcjellë tek studentët pasionin dhe dashurinë për artin. “Në 60-vjetorin e Universitetit të Arteve, mes studentësh, artistësh, pedagogësh dhe personalitetesh të kulturës, për të nderuar historinë e një institucioni që për gjashtë dekada ka qenë jo vetëm shkollë arti, por edhe një hapësirë lirie, guximi dhe mendimi kritik në Shqipëri.

Nga auditorët ku dikur lindi zëri i ndryshimit, tek brezat që kanë përfaqësuar Shqipërinë në skenat më prestigjioze të botës, ky jubile është dëshmi e rolit të rëndësishëm që Universiteti i Arteve ka luajtur në jetën kulturore dhe shoqërore të vendit. Mirënjohje për pedagogët dhe mentorët që, pavarësisht sfidave të kohës, kanë mbajtur gjallë frymën e kësaj shkolle dhe kanë përcjellë te brezat e rinj traditën, pasionin dhe dashurinë për artin”, pohon ministri Gonxhja. Universiteti i Arteve është institucion publik i arsimit të lartë me karakter artistik në Shqipëri, që ofron diplomë Universitare në Muzikë, Arte të Bukura dhe Art Skenik.

I themeluar më 1966, Instituti i Lartë i Arteve bashkoi tre institucione artistike: Konservatorin Shtetëror të Tiranës, Shkollën e Arteve të Bukura, dhe Shkollën e Lartë të Aktorëve “Aleksandër Moisiu”. Më 1990, me ndryshimet në sistemin arsimor, Instituti i Lartë i Arteve u ngrit në nivel Universiteti dhe u emërua “Akademia e Arteve”. Me VKM nr. 234, date 23.03.2011, u krijua Universiteti i Arteve mbi bazën e Akademisë së Arteve, duke ruajtur të pandryshuar strukturën e fakulteteve.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu